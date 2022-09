Fiscalía revela la conexión Varela

La vista fiscal sobre el caso #Odebrecht reveló que el exmandatario de #Panamá, Juan Carlos Varela, incurrió en presunto blanqueo de capitales al recibir fondos del Sector de Operaciones Estructuradas (SOE) o departamento de sobornos de la compañía brasileña.

El detalle revela que Varela recibió desde el 2008 al 2014 fondos de Odebrecht, que en parte fueron depositados en cuentas bancarias en Global Bank por casi $14 millones, Banco Aliado y BBVA.

El primer desembolso por $150 mil lo recibió vía Fundación Don James el 30 de diciembre de 2008 en la cuenta 33X010434 del The Bank of New York remitido por "Gigolino" el seudónimo del ejecutivo de Odebrecht, Olivio Rodrigues Junior.

El 25 de enero del 2009 hubo otro desembolso también a través de la Fundación Don James y The Bank of New York por $150 mil.

Luego se dieron más desembolsos que identificaban a Varela como "Cachaça" ("Cachaza"), en referencia a un licor brasileño destilado de la caña de azúcar, al igual que el seco panameño.

"Cachaza" recibía mensualmente desembolsos que iban de $150 mil a $600 mil y gran parte se dieron siendo ya Varela vicepresidente de la República.

El propio Olivio Rodrigues reveló que "Cachaza" recibió al menos más $5.4 millones.

Para los pagos también se utilizaron las empresas Poseidon Enterprises y VTech LTD y los fondos se depositaban en Meinl Bank y Antigua Overseas Bank.

Además, con plata de Odebrecht se pagaron facturas por varios millones en #China a Jiu Shung International por artículos para el Partido Panameñista.

La fiscalía reveló además que André Rabello, a petición de José Luis Varela, pagó a la empresa BK Rekhatex Limited una factura de $2 millones por artículos promocionales para la campaña del 2014.

Las investigaciones estiman que los Varela y los panameñistas recibieron desembolsos de Odebrecht por casi $17 millones.

Se destaca que las diligencias para investigar a Varela arrancan en febrero del 2020, meses después de haber dejado la Presidencia de la República y de la salida de Kenia Porcell de la Procuraduría.

Según el Ministerio Público, los aportes de Odebrecht no solo se utilizaron para la campaña del Partido Panameñista, sino que fueron a parar en cuentas personales del expresidente Varela.

El exgobernante ha sostenido que los fondos que recibió de Odebrecht fueron donaciones políticas y no sobornos.

Sin embargo, la Fiscalía cuestiona que Varela trianguló vía el excónsul Jaime Lasso fondos de Odebrecht, para dar apariencia de legalidad a esas operaciones.

Rechazan amparo a expresidente

Ayer el pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías interpuesto por el abogado Erasmo Muñoz, defensor del expresidente Varela, para anular la indagatoria en su contra.

El proceso había llegado en apelación contra el auto vario del 17 de febrero de 2022 del Juzgado Tercero Liquidador. No se entró en el fondo, no fue admitido en primera instancia, ni tampoco en segunda instancia.

En la audiencia de ayer, también se dieron lectura a las vinculaciones que hace el Ministerio Público a personas relacionadas al gobierno del exmandatario Ricardo Martinelli.

Fiscal quiere violar Constitución

La fiscal Ruth Morcillo anticipó ayer que el Ministerio Público incurrirá -a juicio de varios juristas- en violación a garantías fundamentales como el establecido en el artículo 32 de la Carta Magna, que establece que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. De igual modo, hay disposiciones de los Códigos en Panamá, que señalan que nadie puede ser investigado, ni juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se le dé una denominación distinta.

Morcillo quiere darle al caso de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, un tratamiento diferente, a pesar del proceso que éstos enfrentaron en New York por el caso Odebrecht, alegando que están ante hechos distintos.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales concluyó ayer la primera semana de audiencia preliminar alterna del proceso seguido a 49 ciudadanos que se encuentran imputados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales (47 personas naturales y 1 persona jurídica) y corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales (1 persona natural), por el caso “Odebrecht”.

Durante esta primera semana se concluyó con la lectura de las 810 páginas que contiene la vista fiscal; y se dio inició a la lectura de tres escritos de oposición a la vista fiscal, de un total de 8, presentados por la defensa técnica particular.

La audiencia se reanudará con la continuación de la lectura de los 5 escritos de oposición restantes.

