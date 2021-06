Flor Mizrachi denuncia en la Fiscalía amenazas de muerte

La periodista Flor Mizrachi Angel, interpuso ayer una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá (MP), tras recibir amenazas telefónicas y a través de redes sociales, luego de difundir notas sobre la vacunación clandestina contra el Covid-19, en un edificio de Coco del Mar.

Mizrachi detalló, previo a su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía, que desde el martes ha estado recibiendo las amenazas, en las que le indican que la van a secuestrar, violar, torturar y asesinar por sus publicaciones.

He recibido llamadas anónimas que me advierten que debo cuidar mi vida y el jueves recibí un mensaje por escrito que dice: "quiero secuestrarte, torturarte y violarte hasta que mueras por estar publicando lo que no te incumbe, pon mucha atención pertenecemos a la banda Calor, Calor y tengo todos tus movimientos ubicados, sé dónde vives, a qué horas sales y entras a tu casa y toda tu familia, tu madre, hermanos y más, tenemos personal en todas partes en Panamá, cada sector y cada barriada. Juega vivo te tenemos vigilada día y noche. ¡ojo!'", indicó Mizrachi.