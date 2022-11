Flores y dolientes en los cementerios

A Xiomara Chacón de Moreno su mamá la "dejó" hace 19 años. "Es lo más duro cuando se le va a uno su madre", expresó sollozando a EFE la mujer, aunque ahora se sentía "bien" porque estaba con ella en el cementerio Amador este miércoles, en el Día de los Difuntos en Panamá.

Por causa de las restricciones debido a la pandemia de la covid-19, y las recomendaciones para las personas de la tercera edad, la señora Xiomara no pudo visitar el cementerio Amador, situado en el emblemático y popular barrio capitalino El Chorrillo, "ni el 2020 ni en el 2021".

Publicidad

Este año sí pudo estar al cementerio y trajo rosas rojas para su madre, Pastora García de Chacón, quien falleció "el 11 de noviembre de 2003 a las 11 de la noche, en el seguro social".

"Estábamos nosotras dos", recuerda con la voz corta. "Yo conversaba mucho con ella, yo era muy unida a ella, a pesar de que yo ya estaba casada. Yo me parecía a ella, igualita a ella (...) Yo sé que ella me está viendo y me cuida", agregó.

Un sinnúmero de dolientes, muchos personas de la tercera edad, visitaron este miércoles el cementerio Amador.

Las tumbas, muchas blancas, otras manchadas por la inclemencia del clima panameño, pero todas con cruces de diferentes tamaños, estaban limpias y había flores, tanto naturales como artificiales, en ellas.

Jóvenes ofrecían sus servicios para retocar la pintura de las tumbas o sus inscripciones. Algunas personas rezaban, otras estaban calladas, con la mirada perdida en el horizonte.

"Me siento bien porque estoy aquí con ella", reafirma la señora Xiomara, que confiesa a EFE que en diciembre ya no sale porque no tiene ánimo para ello desde que murió su madre.

"El que tiene su mamá, que la cuide", imploró.

Contenido Premium: 0