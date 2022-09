Fonseca Mora: plata de Odebrecht no llegó al Partido Panameñista

El expresidente del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora, reiteró que el exmandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, le dijo que había cogido plata de Odebrecht. Yo he dicho eso muchas veces y hasta ha puesto mi vida en peligro muchas veces, porque dije que me partiera un rayo si eso era una mentira, expresó el también exministro consejero, tras salir de una diligencia el viernes en el Órgano Judicial.

De que Varela recibió plata de Odebrecht, en eso no hay vuelta atrás, pero esa plata no llegó al Partido Panameñista; yo era el presidente del partido y sabía lo que pasaba en la caja y allí no llegó un centavo, afirmó Fonseco Mora.

Cuando el abogado brindaba esas declaraciones, a pocos metros se desarrollaba la audiencia preliminar del caso Odebrecht, donde el exgobernante es uno de los 49 imputados.

Juan Carlos Varela ha sostenido que los millones que llegaron de Odebrecht, eran donaciones políticas y no sobornos.

