Foro alerta sobre préstamos y recaudación

En un foro sobre "Estrategias Público–Privadas para la Reactivación", organizado por el Conep, se lanzaron luces de alertas sobre la situación de los préstamos y baja recaudación de impuestos en Panamá.

Aunque los bancos tienen buena liquidez, su utilidad ha bajado por las provisiones o reservas por las afectaciones por la crisis generada por el Covid-19. En Panamá operan 69 bancos que emplean a 24,655 trabajadores y hay 4.7 millones de cuentas.

Habrá un deterioro en el portafolio de crédito debido a la crisis, reconoció Aimeé Sentmat, presidenta de la Asociación Bancaria, destacando que la utilidad se redujo 35% producto de un aumento del 78% en las reservas.

La banquera reveló que hay $24,827 millones en préstamos modificados equivalente al 37% de la cartera, entre ellos $11,421 millones en préstamos comerciales, % 9,324 millones en hipotecas y $3,351 millones al sector construcción.

A pesar de todo, la liquidez de los bancos es de 63.8% cuando el mínimo es del 30% y la solvencia de 15.98% versus el mínimo que es de 8%.

Por su parte, Javier Carrizo, gerente del Banco Nacional, destacó que vivimos una situación muy particular donde los depósitos no tenían a donde irse, ni donde gastarlo, por lo que de marzo a septiembre crecieron en 18%.

Carrizo destacó además que disminuyeron también los préstamos en ese período. Era algo inverosímil: baja demanda y baja oferta.

Para el gerente del Banco Nacional, hay que ponerle atención a la construcción que estuvo paralizada por seis meses. Hay un signo de interrogación en ese sector, porque no generaron ventas ni ingresos, pero mantienen compromisos con la banca... eso va a requerir creatividad y flexibilidad... no podemos cruzarnos de brazos.

En el foro intervino Verónica Zavala, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien destacó que Panamá es el país con menos tasa tributaria, pero a la vez donde es más difícil pagar impuestos lo que es una paradoja rara.

Zavala reveló que solo Bolivia ha perdido más recaudación que Panamá en medio de la actual crisis generada por el Covid-19.

Pero además alertó que el déficit fiscal se duplicó y eso se financia con deuda, lo cual ya no se puede incrementar más. La representante del BID pidió gastar con mucha inteligencia cada dólar de esa deuda.

Los participantes en el foro coincidieron en alegar que Panamá no puede repetir otro confinamiento severo.

En el foro, el presidente Laurentino Cortizo admitió que "la paralización de las actividades productivas ha mermado los ingresos del sector privado y del gobierno", y que el alza del desempleo y la caída del consumo "son factores que nos han llevado a una situación económica compleja, pero también" llena de "oportunidades".

Por su parte, Julio De la Lastra, presidente del Conep animó a seguir "buscando ese balance entre las medidas de salud y las económicas para levantar nuestra malograda economía".

"Si no hay apertura, no hay consumo, si no hay consumo no hay ventas, y si no hay ventas las empresas no sobreviven y tampoco pueden mantener las plazas de trabajo. Si no hay ventas, empresas ni colaboradores no hay tributos para el Estado. Todos nos afectamos", añadió.