¡Fracaso monumental!

Un fracaso total fue la iniciativa del Movimiento Justicia Social, el Movimiento Panamá Decide y Firmo por Panamá, quienes se trazaron la meta de recabar al menos 580,742 firmas para una Constituyente Paralela y apenas lograron el 2.93% de las rúbricas que necesitaban.

A solo tres días de que venza el plazo para el único que puede recolectar apoyo, Firmó Por Panamá apenas acumula 11,707 firmas. El Movimiento Justicia Social logró 320 y el Movimiento Panamá Decide sumó 5,005, para un total en conjunto de 17,032.

Los derrotados en esa iniciativa fueron la dirigencia de los partidos Panameñista, Cambio Democrático, Otro Camino y PAIS, así como Movin y el Colegio Nacional de Abogados.

¡Ponis políticos y movimientos mutantes!

Para el analista y abogado internacionalista estos resultados reflejan el fracaso del liderazgo de unos "ponis políticos" como José Blandón, Rómulo Roux y Ricardo Lombana. Aparte de esos los autodenominados grupos de la sociedad civil como Movin, han quedado como unos "mutantes" y son personas que viven en un "mundo paralelo", porque no entienden el sentir del pueblo, cuya prioridad es lograr bonanza social y crecimiento económico.

Para el expresidente del Colegio Nacional de Periodista, Jean Marcel Chéry, al panameño es difícil engañarlo. Panamá necesita una reforma institucional profunda y grupos, pero grupos como Panamá Decide quisieron aprovecharse para pescar en río revuelto y buscar una Constituyente Paralela, en la que pretendían hasta meter perspectiva de género. El panameño les dijo NO, añadió.

En el Movimiento Ciudadano Panamá Decide participan Carlos Ernesto González, Mariela Ledezma, Angélica Maytin, Giulia De Sanctis, Juan Mackay, la dirigencia de Movin y el partido de Lombana.

En Firmo por Panamá, figuraban los partidos Panameñistas, Cambio Democrático, PAIS y el Colegio de Abogados.

Carlos Ernesto González trató de justificar el fracaso culpando a la falta de claridad de sus impulsores, así como el "complicado y enrevesado" proceso establecido por las autoridades electorales .

La gente no entendió "por culpa nuestra que no lo hemos podido explicar bien, que esto era un ejercicio cívico, o sea, el ejercicio de un derecho constitucional, y no una votación ni (es) apoyar a nadie" políticamente, dijo a Efe el fundador del Movimiento Panamá Decide.

El abogado señaló que otro factor adverso "es el costo o lo complicado que es poder firmar", ya que "las opciones que da el Tribunal Electoral no son viables para recoger (cerca de) 600.000 firmas en seis meses".

Esto, según el activista, es "imposible literalmente con el mecanismo que ellos tienen, y el costo de hacerlo es altísimo, llegando a los 2 millones de dólares para poder lograr eso" en un movimiento cívico "sin ningún tipo de apoyo general".