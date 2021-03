Francolini, el testigo protegido de New Business

Riccardo Francolini trata de desvincularse como el principal arquitecto financiero del caso New Business, convirtiéndose en el testigo protegido de la Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada. No trascendió si dicho acuerdo fue homologado por la jueza encargada del caso. Lo cierto es que Francolini pasó de imputado, a ser excluido completamente del proceso.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que el testigo protegido de la fiscalía denominado FECDO-10-2020 es Riccardo Francolini quien en una ampliación de su declaración indagatoria el pasado 22 de octubre de 2020 señaló al ex canciller Alejandro Ferrer –ex canciller del gobierno de Nito Cortizo- como la persona que “planteó” la venta de los periódicos del Grupo EPASA, en aquel momento bajo el mando de Francisco Arias.

El empresario Moussa Levy reconoció ser el dueño al 100% de la sociedad New Business donde se recaudaron los fondos para la compra de EPASA. El dinero se manejó entre el Global Bank y Banco General y una empresa designada por la familia Arias https://t.co/hUNMOBMg3z — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 25, 2021

“Tengo conocimiento que Alejandro Ferrer, amigo de Henri Mizrachi, está casado con una señora de apellido Arias que eran los dueños anteriores de Grupo EPASA fue quien planteó la venta de este medio de comunicación. Henri Mizrachi, junto con el abuelo de su esposa, el señor Moisés Levy, trataron y no lo lograron armar un grupo de inversionistas de la comunidad hebrea para la compra del grupo EPASA. En esa misma época tengo conocimiento que Ricardo Martinelli se enteró del referido interés de venta de la familia Arias y para ello se contactó con Henri Mizrachi con quien mantuvo varias reuniones en la presidencia de la República, para tratar todo los relacionado con la compra de este medio de comunicación”, declaró Francolini bajo el manto del anonimato o como testigo protegido de la fiscalía a cambio de conseguir su exclusión del proceso judicial al igual que Henri Mizrachi. En la vista fiscal, ninguno de los dos fue imputado.

Francolini dijo que tenía conocimiento que Martinelli en su momento contactó a amigos y varios allegados comerciantes para que aportara e invirtieran en la compra de Editora Panamá América.

“En ese sentido me tocó presencia cuando Ricardo Martinelli contactó a diversos contratistas del Estado panameño (Transcaribe Trading, Excavaciones del Istmo y Grupo CLIO) a quienes les pidió aportes para poder concluir la compra de este medio de comunicación, muchos de ellos accedieron y coordinaron con él los aportes que se utilizarían para dicha compra”, señaló el testigo protegido de la fiscalía.

En contradicción con su declaración, el mismo Mizrachi informó a la fiscalía que el organizador de la compra y quien buscó el dinero entre empresarios junto con él fue el mismo Francolini, quien además era en ese momento presidente de la Junta Directiva de Caja de Ahorros. Siendo Francolini presidente de la directiva de la Caja de Ahorros, Mizrachi obtuvo millonarios préstamos.

Contradictoriamente, los que coordinaron e hicieron las compra, se convirtieron en testigos protegidos y son excluidos de la vista fiscal.