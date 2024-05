Frank Ábrego: cerrar Darién es posible

El ministro entrante de la cartera de Seguridad Pública, Frank Ábrego, se mostró confiado en poder asegurar el cierre de la frontera del Darién a la migración irregular, señalando que no es necesario un muro del Caribe al Pacífico, sino custodiando fuertemente todas las trochas y caminos conocidos a través de la selva fronteriza con Colombia.

"Si tú me preguntas a mí, la frontera es grande, pero se puede trabajar, se puede lograr. No me gusta echarme flores, pero yo sé que se puede", destacó Abrego, luego del anuncio oficial del gabinete ministerial del presidente electo, José Raúl Mulino.

"Los caminos, trochas, senderos, eso ya existe. Quien se meta a la selva del Darién y no siga uno de esos caminos, no lo vamos a volver a ver. Por eso la gente pasa por los mismos caminos, trochas y senderos. No hay una trocha para el narcotráfico y otra para los indígenas nuestros para sus horas de trabajo, utilizan la misma ruta, porque eso ya está establecido", explicó.

"No podemos decir que vamos a hacer un muro del Caribe al Pacífico, eso es imposible, pero si mañana se declara un cierre de frontera, establecemos los puntos de control para retener a estos inmigrantes ilegales y entonces proceder como el presidente habló, de una deportación y repatriación, pienso yo que eso va a bajar el volumen de inmigrantes a través de la frontera".

Sostuvo Ábrego que ya el mandatario electo está haciendo coordinaciones con distintos organismos internacionales para que el cierre de la frontera se haga respetando los derechos humanos, y que ese plan será revelado a la población "en su momento".

Pide "peace and love"

Por otro lado, Ábrego esperó que en la próxima administración no se produzcan protestas masivas como las de julio de 2022 y de octubre/noviembre de 2023, que paralizaron el país durante varias semanas.

"El presidente ha venido con un espíritu conciliador y que evitemos conflictos. Esperemos no llegar a eso, que todos los panameños podamos dialogar y conversar", señaló el titular de Seguridad entrante.

Sin decisión sobre Radares y Extinción de Dominio

En cuanto a la posibilidad de volver a instalar radares en las costas del país para combatir a los narcos, a los traficantes de personas y al crimen organizado, Ábrego se limitó a decir que tales contratos están aún siendo estudiados por el presidente Mulino.

"No puedo decirle que sí, eso habría que esperar su decisión y el uso que realmente se le quiera dar", fue la respuesta.

Otro tema que está bajo estudio es aprobar un proyecto de ley de extinción de dominio, que era impulsado por la actual administración de Laurentino Cortizo. "Entiendo que eso lo tiene el presidente en la agenda. Él ha dicho que eso es algo que él tiene que estudiar. Entiendo que no como tal pero ya existe una ley de extinción de dominio, no con ese nombre, pero que eso se ha dado a medias", declaró.

