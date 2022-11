Funcionaria ambiental de EE.UU. en CITES/COP19

Panamá- Monica Medina, secretaria adjunta para Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales y Enviada Especial para Biodiversidad y Recursos Hídricos de Estados Unidos, está en la Ciudad de Panamá.

La alta funcionaria vino a participar en la decimonovena reunión de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES/COP19), este 21 y 22 de noviembre.



La delegación estadounidense esta encabezada por el Departamento del Interior e incluye a expertos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Departamento de Estado y diversos socios interinstitucionales, como USAID.

Durante su visita a Panamá, la secretaria adjuna Medina también participará en la Cuarta Reunión Mundial de Redes de Observancia de la Legislación sobre Vida Silvestre, una serie de eventos e instancias de diálogo orientados a mejorar los controles relativos al comercio internacional de especies amenazadas y en peligro.

US Biodiversity & Water Resources Envoy, Monica Medina is in Panama to affirm the US' support for ICCWC and the fight against Illegal Wildlife Trade. She is also talking to #CITES SG, @ivonnehiguero about the importance of a multilateral approach to tackling biodiversity crisis. pic.twitter.com/sMQ2cbeLxu