Gaby anuncia acciones legales contra las infamias

El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo anunció ayer acciones legales contra las "infamias" de "mentes malsanas" que vinculan a miembros de su familia con el centro de vacunación clandestino contra el Covid-19 detectado en Coco del Mar.

Carrizo utilizó su cuenta de twitter para explotar ante los ataques en contra de su familia, destacando que se reserva el derecho de proceder legalmente contra quienes puedan resultar autores materiales o promotores de esta infamia.

Publicidad

Durante meses he soportado con estoicismo un sinfín de infundios, oprobios y calumnias, pese a que carecen de fundamento alguno. He procedido así en virtud de ser un funcionario electo y convencido que, como tal, debo respetar el escrutinio público... no obstante, resulta intolerable que, ante el hecho de no responder a señalamientos por completo injustos, los ataques se dirijan hacia miembros de mi familia, señalando vínculos supuestos con asuntos indebidos que solo pueden ser concebidos por mentes malsanas, indicó Carrizo.

Además dijo que continuaría cumpliendo con sus responsabilidades al servicio del país, de las cuales puede rendir cuentas puntuales.