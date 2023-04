Gaby Carrizo tiene fijación con RM

El precandidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, no responde los señalamientos que le hacen sus adversarios internos como Crispiano Adames y Pedro Miguel González, sino que se la pasa mencionando al precandidato de Realizando Metas, Ricardo Martinelli.

Ayer en San Miguelito le dijo a Martinelli "que no se vista que no va más, porque el pueblo PRD no se lo va a permitir".

Carrizo estuvo acompañado de Héctor Carrasquilla, Raúl Pineda, Leandro Ávila, Luis Oliva, José Ruiloba, Maria Del Camen Vergara, Nicolás Barrios, César Caballero, Gertrudis Kirton y Dixia Delgado De Ah Chong entre otros.

Martinelli señaló que en política uno nunca menciona ni le hace política a otro candidato mencionándolo, ni menos retuiteando comentarios que lo único que hacen es replicar algo que probablemente otros no han visto, leído ni oído, por lo que agradeció a los que hablan bien o mal de él, aunque sostuvo que eso no hace ningún efecto en el electorado que que ya está decidido.

