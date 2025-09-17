Gasoducto: primera reunión de trabajo será este jueves

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, informó que este jueves se celebrará la primera reunión sobre el proyecto del gasoducto interoceánico.

“El primer paso en nuestro proceso de concesiones requiere un acercamiento al mercado. Ese acercamiento se hace por invitación, las empresas que están interesadas, que tienen la capacidad y que participan de la industria. Esa reunión de trabajo se va a celebrar el próximo jueves”, manifestó Vásquez.

El administrador de la ACP destacó que las compañías que participen en la reunión podrán obtener de primera mano toda la información sobre el concepto que tiene la Autoridad del Canal de Panamá sobre el gasoducto.

Dijo que luego se seguirán dando varias series de reuniones.

“Ya cuando ellos (las empresas) hayan analizado la propuesta, veremos cuáles serían los elementos que consideran que debe tener una propuesta de licitación”, expresó Vásquez.

Enfatizó que se trata de un proceso recurrente y que tendrá varias etapas.

“Es una forma de acercamiento al mercado para poder entender qué es lo que el mercado puede absorber y también ver qué es lo que el Canal y Panamá realmente están dispuestos a comprometer”, añadió.

Por otro lado, adelantó que la construcción del gasoducto podría darse en 2027, aunque dejó claro que todo dependerá de la factibilidad económica y la respuesta de las empresas.

Por último, reiteró que el gasoducto surge por la demanda energética.

“Hay una generación, un ofrecimiento o una oferta energética que se hace desde el Golfo de México hacia donde se está demandando este proyecto”, dijo.

Este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal de Panamá, y será una de las mayores inversiones en la historia de esta ruta interoceánica, con un impacto positivo para el país.

Y según el comunicado oficial del presidente José Raúl Mulino, este proyecto generará más de 6,500 empleos anuales durante su fase de construcción, mientras que 9,600 en la etapa operativa.

La obra también aportaría ingresos para el Estado de Panamá por 160 millones de dólares durante la construcción y más de mil 500 millones de dólares cada año en la fase de operación.