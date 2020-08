GobierNito suspendió de hecho garantías al encerrarnos por 5 meses

El abogado Jaime Raúl Molina aseguró que en Panamá el gobierno suspendió de hecho las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos a lo largo de la pandemia del coronavirus frente a una amenaza que sería una ilusión alegar que tiene un riesgo cero... porque eso no existe.

El jurista sostuvo que en todo caso el Ejecutivo tenía que activar el artículo 55 de la Constitución que permite suspender derechos fundamentales de los ciudadanos.

"Aquí se suspendieron garantías, estamos encerrados en casa y significa que nos están impidiendo nuestro derecho a libre tránsito, nos dan un permiso para salir (X) día de la semana", expresó Molina, en "Radar".

Señaló que se ha quitado el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión y hasta a la propiedad privada, porque ya no se puede ejercer actividades económicas sin el aval del Ministerio de Salud.

Para Jaime Raúl Molina, el "pueblo panameño está montado en un avión en el que los pilotos están pilotando desde una torre refrigerada, a control remoto y ellos han seguido recibiendo su salario" y el resto de la población no.

De acuerdo al abogado, el impacto económico de las medidas adoptadas hace 5 meses después que inició la pandemia en Panamá, ya excede con toda la certeza del daño de la propia pandemia.

La gran parte del daño causado no lo vamos a ver todavía, si no a largo plazo, por ejemplo el gobierno estima un desempleo del 25%, pero cuando el Gobierno dice 25 % todos sabemos que hay que sumarle varios puntos porcentuales a esas cifras".

Alega que su única crítica al reciente comunicado de la Cámara de Comercio que reclama una apertura, es que haya llegado tan tarde y en agosto.

Según Molina, no se trata de negar la existencia de una amenaza de la pandemia, pero no podemos vivir de la ilusión del riesgo cero...eso no existe, "tenemos que saber vivir con las medidas preventivas razonables que debamos adoptar".

En cuanto a las medidas adoptadas por el gobierno para la mitigación de los contagios, señaló que en alguna medida los panameños sentían que había que darle el voto de confianza, pese a que Panamá fue el país que confirmó primero una muerte por coronavirus y luego los contagios.

Sin embargo , Molina sustentó que no fue tanto el fondo de las medidas adoptadas si no la forma; "hay una Constitución y hay que respetarla por más que haya una situación que amerite tomar medidas drásticas".