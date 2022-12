Gobierno anuncia plan de limpieza en los barrios de la capital

Este jueves 1 de diciembre, inicia el operativo “Limpiado el Barrio” que tiene como finalidad garantizar la recolección de basura y limpieza de los puntos más críticos de la ciudad capital durante el mes de diciembre.



La operación interinstitucional “Limpiado el Barrio” en la que intervendrá la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Gobernación de la provincia de Panamá y las Juntas Comunales, consiste en la recolección de desechos, limpieza de cunetas y aceras de los corregimientos del distrito capital durante todo el mes de diciembre iniciando este jueves 1° en Calidonia y San Miguel.

Para esta actividad que se extenderá desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. la AAUD con el apoyo de la Junta Comunal de Calidonia, pondrá en las calles personal debidamente equipado, retroexcavadoras, camiones volquetes y recolectores, que recorrerán las principales avenidas de Calidonia, iniciando en La Cuchilla y en la calle Q de San Miguel, (antiguo edificio Chesterfield).





“Barrios Saludables” continuará el día viernes en estos populosos corregimientos, a fin de lograr la limpieza completa de los puntos más críticos y posteriormente se traslada los días sábado 3 y domingo 4 a los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana y Curundú de forma simultánea.



En estos corregimientos, las tareas se concentrarán en las calles 18, 19, 21, 25, 26 y 27 de El Chorrillo, mientras que, en Santa Ana el personal de aseo enfocará su trabajo en los alrededores del Instituto Nacional, la barraca Good Year, Calle 17, Avenida Ancón, Patio Pinel y la vía Peatonal.



Mientras tanto en Curundú, la comunidad intervenida por las "hormiguitas" y el personal que recoge y limpia las calles, será Santa Cruz con la participación de la junta Comunal de ese corregimiento.



Esta semana, el Gobierno Nacional, por iniciativa del presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen, anunció la creación de un Centro de Operaciones Nacionales de Aseo para solucionar el problema por la acumulación de basura y evitar una crisis sanitaria.

