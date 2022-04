Gobierno de 'Nito' no aumentará edad de jubilación ni cuotas

Panamá- El presidente de la República, Laurentino 'Nito', Cortizo, ratificó este viernes que su administración no aumentará la edad de jubilación ni las cuotas obrero-patronal.

Cortizo fue enfático al señalar que “En mi gobierno no voy a tomar la decisión de usar paramétricas, que eso quede bien claro, no vamos a aumentar la edad de jubilación y no vamos a aumentar las cuotas”. También dijo que él sabe que "hay grupos que quieren que yo diga eso, pero no lo voy a decir".

El lunes pasado, el presidente anunció la que el 50% de los 375 millones de dólares que recibirá el Estado de la empresa Minera Panamá, en concepto de regalías e Impuestos Sobre la Renta, será destinado al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social y este viernes recalcó que se tomó esa decisión con el propósito de no aumentar la edad de jubilación y las cuotas a los asegurados.

El gobernante mencionó que estos aportes no son suficientes y por esa razón están buscando otras soluciones con un equipo económico, para apoyar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Durante una gira de trabajo comunitario en el circuito 8-6 en San Miguelito, el mandatario explicó que no enviará a la "Asamblea Nacional el contrato ley de los ingresos de extracción de cobre, donde se aseguren ingresos mínimos de $375 millones y dejarlo así abierto, por transparencia, se hizo el desglose que involucra aportes al IVM”.

