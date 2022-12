Gobierno ordena cese de Operaciones de Minera Panamá

El Gobierno ordenó ayer el "cese de operaciones" de Minera Panamá, luego de no lograr un acuerdo con la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la firma de un nuevo contrato de concesión, tras el ultimátum que había lanzado el Ejecutivo, para concretar un arreglo a más tardar el 14 de diciembre.

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que instruye al Ministerio de Comercio "adoptar medidas administrativas" para que Minera Panamá establezca un plan de preservación y gestión segura (cuido y mantenimiento).

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró mediante un fallo del 21 de diciembre de 2017 inconstitucional la ley de 1997, que avaló la concesión para la explotación de la mina de Cobre.

El Gobierno de Cortizo y la empresa comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero pasado se anunció un acuerdo entre las partes. El 17 de enero de 2022, Minera Panamá, a través de una carta firmada por Manuel Aizpurúa y dirigida al entonces titular del MICI, Ramón Martínez, manifestó que considera razonable un aporte anual mínimo de $375 millones. “En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto”, agregó la misiva de la empresa.

El acuerdo elevaba de 2% a entre 12% y 16% las regalías, el pago del impuesto sobre la renta (ISLR) con una tasa del 25%.

La empresa, que ha invertido $6,700 millones en el proyecto, no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un contrato “razonable y satisfactorio”, destacó el gobierno.

También se instruyó al Ministerio de Trabajo a tomar las acciones necesarias para garantizar la fuente de empleo a 4,200 trabajadores y protección de las prestaciones laborales de los trabajadores del proyecto minero.

El Gabinete ordenó al Ministerio de Ambiente medidas para supervisar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero.

El citado Contrato Ley entre el Estado otorgó derechos a la empresa para explorar, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar todos los minerales base o preciosos en cuatro zonas que totalizan 13,600 hectáreas, ubicadas en los distritos de Omar Torrijos Herrera y Donoso, en la provincia de Colón.

La administración Cortizo sostiene que Minera Panamá no está amparada por contrato vigente y con la sentencia de la Corte del 22 de diciembre de 2017 dejó de tener existencia jurídica el contrato.

El mandatario Laurentino Cortizo sostuvo que puso “toda la paciencia necesaria, la buena fe y la mejor de las voluntades para lograr que la Minera ratificara lo acordado, y por eso esperábamos reciprocidad de la empresa, lo cual no se dio”.

"Casi un año después, vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022, lo que, a juicio del mandatario, no es aceptable para él como Presidente, tampoco para el Gobierno, ni para el pueblo panameño".

First Quantum Minerals dijo que no se pudo llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 14 de diciembre, porque no se convinieron “las protecciones legales necesarias sobre terminación, estabilidad y arreglos de transición.”

Minera Panamá afirmó que “permanece disponible y abierta a un diálogo más constructivo” con el Ejecutivo.

El Ejecutivo acusó a la empresa de mantener una “conducta lamentable” tras informar de que le presentó “una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado.”

Sin embargo, la minera alegó que el paquete económico propuesto los convertiría en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas. El paquete económico fue pactado en casi todas las cláusulas e incorporó los acuerdos en principio realizados a principios de este año, incluyendo un aporte de $375 millones en beneficios por año con protecciones mutuamente acordadas“, dijo First Quantum.

La compañía sostiene que no se pudieron acordar las protecciones legales necesarias sobre terminación, estabilidad y arreglos de transición.

La mina comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019. En 2021 el valor de las exportaciones de concentrado de cobre llegaron a $2,813,4 millones.

En tanto, el Banco Nacional de Canadá rebajó la calificación de First Quantum en medio de la incertidumbre en Panamá y las acciones de la compañía cayeron en 14.7% para situarse en $27.57 dólares canadienses.

