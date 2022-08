GOBIERNO RECHAZA CONSTITUYENTE Y PROPONE COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN

El movimiento social no logró impulsar una propuesta presentada en la mesa del diálogo para una Constituyente Originaria al no concretar acuerdos con el gobierno de Panamá.

Nelson Rojas, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, explicó que las reformas a la Carta Magna, sólo pueden darse a través de una Constituyente Paralela y sustentó que en la mesa no existía representatividad para tomar esta decisión, aquí hay sectores de la sociedad, no están todos, enfatizó Rojas.

En otro aspecto, el gobierno propuso integrar una Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción bajo el paraguas de la Antai integrada por representantes del Bastión del Oriente Chiricano, Anadepo, Alianza Pueblo Unido por la Vida y representante de los Ngäbe-Buglé

Las funciones se enmarcarían en lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA para presentar posibles casos ocurridos en el sector público para que las autoridades competentes realicen las investigaciones; rendir informes de sus gestiones y presentar ante la Antai propuestas de políticas públicas encaminadas a reducir la corrupción en el sector público y privado.

La Comisión sería coordinada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. (Antai)

El movimiento social pretendía una Comisión de la Verdad con capacidad de investigar y desde un principio rechazaron la participación de otras 32 entidades del sector público que integran actualmente Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Políticas Públicas Anticorrupción de la Antai.

Nelson Rojas dijo que la propuesta del gobierno era una solución legal viable, porque no hay que olvidar el Estado de Derecho, para no ser objetos de demandas de ilegalidad o de inconstitucionalidad. La Comisión no puede hacer investigaciones, porque hay limitaciones legales, añadió.

Elsa Fernández, administradora Antai, reconoció que Panamá tiene problemas en temas de transparencia desde el 2011 y prueba de ello es que desde ese año, no avanza en los índices, por lo que la participación ciudadana y auditoría social era necesaria.

El enemigo común es la corrupción y el funcionario que no tiene eso claro, no puede seguir en el gobierno...hay que pasar del discurso a la acción, añadió.

El viceministro Roger Tejada expresó que la corrupción era un cáncer y que eran consciente que Panamá, no es el país de las maravillas en esa materia.

