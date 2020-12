El veterano judoca panameño, Basilio Martínez murió este lunes a los 82 años. Su hijo, Jair Martínez, lo recuerda a través de las letras, dejando plasmada la admiración por el hombre que le dio la vida.

Publicamos un artículo de Jair en homenaje a su padre.

De adolescente, casi no dormía, para despertar en las madrugadas y acompañar a mi padre a su trabajo. De esa manera recorrí todo el país y me acompañan gratos recuerdos junto a él.

Gracias Maestro/ Arigato Sensei

• Nunca lo vi discutir con nadie, jamás lo escuché hablar mal de nadie. Me enseñó una gran lección “ Jair el que quiere ayudar, ayuda” no existen excusas para no hacerlo; si puedes ayuda y si no di porque no puedes hacerlo. 1980

• Hijo Jair, así Eres tu y tu personalidad la respeto al igual que tus decisiones; avanza sin temor y construye tu destino. 1983

• Fui testigo de la gran cantidad de personas que se identificaba con mi padre, él construyó una vida llena de buenos actos y episodios en su vida que hablan por sí solo. Se dispuso colocar su nombre BASILIO, en cada hijo varón. Puedo gritar que su nombre y apellido, siempre me abrieron puertas.

• Estudioso, culto, bailarín, hombre de moda, atleta, filántropo, orador, escritor, romántico y poeta. Yo solo trato de imitarlo, pero no pretendo alcanzar su gloria. Grande Bas.

• Protector de toda su familia, padres, hermanos, sobrinos, esposa, hijos, nietos y todo el gran universo de seres humanos que lo rodeaban. Amado por sus alumnos de judo, compañeros de universidad, amigos del chorrillo ( barrio donde nació), los niños y adolescentes de avenida Ancón Santa Ana, vecinos de todo el circuito 8-7, un padre de todos mis amigos y amigas.

• Apegado a sus pensamientos socialistas y solidario con los pueblos. Fanáticos de los Yankees de New York, Al final no le gustaba en boxeo ya que decía era un acto de barbarie para estos siglos, invitaba a conocer de defensa personal y a respetar al oponente.

Gracias a todos por sus mensajes en estos momentos, en que se le recuerda con amor ante la noticia de que ha dejado la vida terrenal.

Me siento agradecido con DIOS y le pido les continúe bendiciendo a todos. Yo me siento feliz de haber tenido a un hermoso ser humano como padre y agradezco la fortuna de haber compartido con Basilio Martinez Ortega, mi madre, mis hermanas ,hermanos, hijos, sobrinos,demás familiares y amigos la oportunidad de amar al gran SENSEI