En nuestro béisbol, era todo un espectáculo ver cantar bolas y strikes, a hombres de azul como Willie Hinds, Jimmy Jones, Ñito Caparropa, Capi Morris, Chon Aguilar, José Chequita, Olegario Bolaños, Chema Jiménez, entre otros.

Cada uno tenía su estilo y con ello entusiasmaban a los fanáticos. Jones era el más pintoresco , sobre todo cuando cantaba el tercer strike. Willie el más serio de todos.

Los recordamos ahora que hacemos está crónica de "grandes ponchadores". Ellos fueron, en algunos, parte del juego y cantaron ponches a granel.

Cuando revisamos las marcas de más ponches en un partido entre los lanzadores panameños, de salida destacamos los 25 que dio el zurdo coclesano Sebastián Agrazal en el béisbol ecuatoriano de Guayaquil, en 1991, lanzando por Universidad Católica -vs- Oriente. Agrazal ganó por 8-1, se enfrentó a 33 bateadores, y dio dos boletos. "Agrazal al libro de records", titularon los diarios en Ecuador.

En una entrevista dijo que el receptor tenía la mano del guante hinchada.

El zurdo del Caño de Natá, quien lució el uniforme de su provincia entre 1990 a 1993, ganó 5 partidos contra 8 derrotas. Aquí ponchó a 134 en 107 episodios.

En los campeonatos Nacionales de béisbol Mayor, la marca la posee el zurdo bugabeño Alejandro Chávez con 21 ponches al equipo Veragüense el 13 de abril de 1950, ganando por 18-2. Es uno de los récords más antiguos de estos torneos. Chávez fue líder en ponches en el Mundial de 1952, con 31.

En el béisbol juvenil, José Vega lV, se llevó por la ruta los strikes a 22 de Panamá Metro, el 21 de enero de 1984. Lo hizo en 9 entradas, pero el partido se extendió a 10, ganando los Herreranos por 4-3, En ese encuentro, Vega lV tuvo dos rachas de 6 y siete ponches seguidos. Del quinto al 9 episodio ponchó a 14.

En la recordada Liga Invernal de Barraza, el derecho Ronny Montero abanicó a 21 en siete entradas y perdió el partido por 1-0.

El 25 de marzo de 1972, Montero ponchó a 20 herreranos en 20 entradas y en el Mundial de 1972

en Managua, venció a Alemania por 16-0 un no hit, ponchando a 17.

Como todo un ponchador, Ronny se llevó por los strikes a 18 de Colón, el 21 de marzo de 1971.

En 2010, el venezolano Carlos Alvarez, de Panamá Oeste lanza no hit no run -vs. Darién por 4-0, abanicando a 20.

En 1979, Juan Berenguer, lanzando en triple A poncha a 18 peloteros de Salt Lake City.

En los Nacionales Mayor, lanzadores con 19 ponches figuran: Bolívar Valdés( San Blas), Manuel Mendieta ( Herrera ) y Francisco Martínez (Veraguas).

Con 18, Capi Morris (Colón), Didacio Camargo

(Chiriquí) y Manuel González ( Herrera).

El chiricano Feto Almengor, le dio 16 ponches a Panamá, en 1961 para ganar por 5-1.

En esto de ponchadores, el zurdo herrerano Crispín Poveda, en dos ocasiones abanicó a 8 peloteros seguidos.

Y de por vida, Roberto Hernández, tiene el mejor registro con 1,029 ponches en 1,074 entradas. Después sigue el zurdo coclesano Darío Agrazal con 972 en 958.2 episodios lanzados, un promedio excelente.

Con 800 o más ponchados figuran: Gilberto Méndez, Abrahan Atencio, Bienvenido Cedeño. Hasta ahí lista de los grandes, según mis datos.

En los campeonatos juveniles, además de Vega lV, sobresalieron Félix Castillo ( Chiriquí) con 20 -vs- Bocas del Toro, en 1977 y con 19, Bienvenido Delgado ( Colón), Neville Thompson (Colón), José Rodríguez ( Chiriquí) y Amable Carvajal, ( Coclé).

El herrerano Rodrigo Tello, de Herrera, tuvo un juego de 18 ponchados y 170 en 123.2 de episodios en tres campeonatos juveniles.

Carlos Rios, ponchó a 158; José Vega lV abanicó a 144; Francisco Saavedra a 130; Roger Deago 116; Enrique Burgos 105; Luis Andrion (102); Roberto Cedeño(100), la lista suprema.

Félix Castillo, en dos juegos seguidos en 1977 abanicó a 37 jugadores.

Hay que destacar que Matías Ruiz, derecho de Panamá, abanicó a 12 seguidos en 1964 -vs- Los Santos. Ganó por 1-0, fue un no hit y ponchó a 18.

Y con más ponches en una entrada, se registran los 5 que dio Omar Miranda, de Chiriquí a Bocas del Toro el 17 de enero de 1978.

Y habrá más lanzadores ponchadores de rectas y curvas endemoniadas, pero esto es lo que tenemos por hoy en nuestro ranking personal. Usted haga su lista.