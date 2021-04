Gremios magisteriales: hay campaña de odio hacia el docente

El Secretario General de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Abrego alega que hay una "campaña mal intencionada de odio contra el docente", cuando son los más interesados en regresar a clases presenciales, pero con todas las medidas de bioseguridad.

“Nosotros no tenemos la culpa del problema de las escuelas y de que el Ministerio de Educación no invirtió absolutamente nada y se abandonaron los centros educativos por el tema de la pandemia del Covid-19”, expresó.

Publicidad

El dirigente magisterial indicó que el gobierno quiere llevar a la presencialidad a empujones, sin garantizar las mismas guías que ellos mismos han hecho.

Sostuvo que a nivel nacional hay 3,168 centros educativos en todo el país y de esos 1,100 no cuentan con agua potable... “eso pareciera no importarles, ¿cómo que eso no importa?, eso no puede ser”.

Gremios empresariales y de la sociedad civil solicitan reconsiderar la posposición del retorno gradual a clases semipresenciales, ya que aseguran que Panamá es el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial.

En un comunicado estas agrupaciones indican que este cierre prolongado de las aulas impactará el aprendizaje de los estudiantes, aumentará la desigualdad, pobreza, violencia, embarazo en adolescentes y tendrá afectaciones en la salud mental de la niñez y adolescencia.