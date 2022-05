Gremios marítimos alertas ante caos en Colón

Organizaciones del sector Marítimo anunciaron que se mantendrán vigilantes ante la situación de caos que se registra en Colón, a fin de que se logre un acuerdo con el Gobierno para frenar la crisis desencadenada por los constantes bloqueos y protestas registrados en los últimos días.

“Hacemos un llamado al gobierno a que sea proactivo y no reactivo, ya que muchos de estos problemas no nacieron en esta semana son problemas que vienen de muchos años y a los que no se les ha dado la debida importancia”, indicó el presidente de la Cámara Marítima Internacional (CMP), Enrique Clement.

El presidente de la CMP sostuvo que estas protestas han afectado la imagen del sector logístico a nivel nacional e internacional, sobre todo cuando aparecieron en todos los medios las imágenes de los ataques que sufrió el ferrocarril, uno de los atractivos más importantes que hay en conectividad de carga entre los dos océanos. “Esa situación creó alarmas a nivel de empresas transnacionales que llevan tres días enviando mensajes para conocer sobre los estatus y problemas que están sucediendo en estos momentos en la provincia de Colón”, aseveró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), Rodrigo Hernández, señaló que este sector ha trabajado de forma incansable por reactivar la economía tras la pandemia; sin embargo, los constantes cierres en Colón y en otras partes del país están provocando un retroceso que afecta la industria marítima y la cadena logística y de suministro en todo el territorio, dando como resultado retrasos y perdidas, por lo que se hace urgente que las autoridades lideren un plan nacional que permita una recuperación sostenida y el bienestar de todos los ciudadanos.

