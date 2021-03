Gremios médicos insisten en retiro de proyecto No. 525

Más de 40 gremios de profesionales de la salud del país aumentaron la presión sobre el gobierno en torno a la iniciativa de ley que rebajaría las calificaciones mínimas de los exámenes de certificación de médicos en el país; además de otras medidas recientes tomadas por las autoridades de Salud que han sido denunciadas por supuestamente empeorar la calidad en la formación galenos, y la atención a los pacientes.

Todas estas organizaciones están exigiendo la retirada del polémico Proyecto de Ley No. 525, con el cual se pretende modificar la ley 43 de 2004 sobre certificación y recertificación de profesionales y especialistas en la salud.

Publicidad

En un comunicado, las Asociaciones Médicas de Panamá señalan que "la condición de estado de emergencia por la Pandemia de la Covid-19 no puede ser utilizada como excusa para desmejorar la calidad de la formación médica; al contrario, debe ser un motivo de inspiración para robustecer las instituciones médicas tanto formadoras, como asistenciales".

Las Asociaciones también piden que se derogue la Resolución No. 1 del 3 de marzo de 2021 del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, pues desmejora la calidad académica del personal médico.

Por su parte, la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos va más allá, y advierte que cambiar el actual régimen que rige los exámenes de certificación y recertificación, se estaría volviendo al escenario previo al año 2014, "donde gracias a la dedocracia o favoritismo, se repartían las plazas de internado médico, mientras que aquellos más humildes o sin contactos importantes debían esperar meses para entrar al programa de internado, ocupando incluso las plazas más alejadas del país.

"No es justificable disminuir la puntuación porque existen estudiantes que no aprueban el examen. Esta NO es la solución. La solución es AUDITAR las escuelas de medicina y cátedras donde los estudiantes presenten mayor déficit para así tomar los correctivos y mejorar la educación de los mismos", destaca la Federación.

"La premura con que se dio este cambio de puntuación dos días antes de la colocación del Examen de Certificación Básica en Medicina, realizado el 5 de marzo de 2021, hace pensar en presiones políticas que no buscan otra cosa que el bienestar de un grupo minoritario", añaden.