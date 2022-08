Grupos van pa ´la calle; originarios se quedarán quietos en "home"

El líder originario del bastión de lucha del Oriente Chiricano, Ngäbe Bugle y campesinos, Luis Marcusi anunció que el grupo no participará de las manifestaciones y marchas que han anunciado para el próximo miércoles.

Los representantes de las distintas alianzas que mantienen negociaciones con el Gobierno en la Mesa Unica del Diálogo que se celebra en Penonomé, denunciaron que el acuerdo sobre canasta básica se ha incumplido, por lo que han convocado a marchas y manifestaciones para el 10 de agosto, en distintos puntos del país.

Ante el llamado, los originarios no protagonizarán cierres de vías, como lo han anunciado los dirigentes de Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo, (Anadepo) y de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), dijo Marcusi.

"Los Ngábe Buglé no acostumbramos efectuar marchas, por lo que estará pendiente a una nueva invitación que se haría en manera de comunicado con representación de cada base".

Agregó que se mantienen pendiente a las denuncias que le hacen llegar, y que ha presentado en la mesa de diálogo, pero no tomarán acciones.



De igual forma se manifestó el también dirigente originario Toribio García, que cuestionó la acción de las alianzas de llamar a acciones de protestas.

"Señores, si ustedes pidieron que la gente se fueran para las casas, que se abriera la vía, porque, según ustedes, tenían todo ganado. Eso es un error".

A través de sus cuentas personales, García dijo que "el pueblo no es animal de nosotros, el pueblo es pueblo y nosotros sin el pueblo no somos nadie".

Según el dirigente, muchos manifestantes de los originarios se retiraron a sus casas molestos porque "se le exigió abrir las vías. Allí está el resultado. Nosotros tenemos que ser responsables como dirigentes porque no mandamos al pueblo. El pueblo nos manda a nosotros."

Además, explicó que para organizar un movimiento como el que se pretende realizar el miércoles, se necesita tiempo, semanas.

Las reuniones en Penonomé se mantienen en receso hasta el jueves 11 de agosto, cuando se espera siga en discusión el tema de la tarifa de energía eléctrica para continuar con el siguiente punto sobre la Caja del Seguro Social.