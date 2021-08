Guerra de lengua entre Broce y Pineda

Una guerra verbal se desató ayer en la Asamblea Nacional entre los diputados Edison Broce y Raúl Pineda, en medio de la sustentación del presupuesto de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Ampyme).

Broce cuestionó al director de la Ampyme, Oscar Ramos sobre cuántos de los beneficiarios de los programas de emprendimiento están graduados de secundaria.

Luego Pineda cuestionó que diputados que se dicen independientes -sin mencionar el nombre de Broce- hacen consultas ofensivas y discriminatorias contra la gente que trabaja muy duro para superarse.

“Preguntarle a una operaria de belleza que si está graduada es un acto discriminatorio contra el pueblo, preguntarle a un vendedor de legumbres si hizo secundaria es un acto discriminatorio, esos son los que pretenden gobernar en el país, los que quieren hacer dos Panamá, el país millonario que los financia a ellos y el país popular de la gente que tiene necesidades hoy”.

“No me puedo quedar callado, este programa es un programa para todos, no solamente para los millonarios que financian a los diputados de libre postulación y que no son independientes, porque ayer estuvieron en otros partidos, y jugaron las reglas de otros partidos”, expresó el diputado Pineda.

El perredista indicó que la principal razón de estar en la Asamblea es darle la oportunidad a la gente, no importa si se graduaron o no se graduaron, porque precisamente el Capital Semilla y Emprendimiento es para los que no se han graduado, es para los que no han tenido la oportunidad o quizás la tuvieron y no la aprovecharon, como yo que gradué a los 29 de secundaria.

Cuando el perredista culmina su intervención, el diputado Broce pide la palabra y derecho a réplica, y fue ahí cuando Pineda exclamó: "¡no mencioné el nombre del diputado, no mencioné tu nombre". Broce al mismo tiempo manifestó -acompañado de manotazos sobre la curul de la Comisión de Presupuesto- “artículo 173 de este Reglamento, aquí está el Reglamento”.

A través de video que circularon en las redes sociales, se observó como ambos diputados se levantan de la silla, se enfrentan y se escuchan los gritos y discusión entre ambos, en donde el diputado Pineda le dice, “no mencione tu nombre, no mencioné tu nombre payaso, payaso, no me agarren, no te metas”.

Edison Broce manifestó que hacía los cuestionamientos que tiene que hacer para fiscalizar cómo se han destinado los recursos de los panameños, pero no quieren que hable, que cuestione.

“Es uno de mis derechos de poder expresarme, los ánimos se caldearon el señor se paró y venía al frente, yo también me pare... es una pena que al momento que esto ocurre tumban la señal, para que la gente no vea, no se entere de lo que pasa allá adentro, es una pena”, expresó Broce.

Por su parte, Raúl Pineda aseguró que no le intento pegar, “él se paró de la mesa primero, yo me paré a defenderme en el calor del debate, porque cuando tú no tienes argumentos, el pide el derecho a réplica, y el solo tiene derecho a réplica si yo menciono su nombre, yo nunca mencioné el nombre del diputado Broce”.

Alegó que se levantó a decirle que no tiene derecho a réplica, pero si ve a la otra cara, él estaba levantado, “él llega a donde mí, yo no fui a donde él”.

“Como es posible que el diputado Broce le preguntó al director de Ampyme que para poder recibir un beneficio de capital semilla uno tiene que este graduado de secundaria, precisamente ese programa es para los que no han podido estudiar, para los que venden plátano, los que venden paleta, para las mujeres que trabajan en salones de belleza que la están capacitando... preguntarle a nuestra gente que sí está graduada para poder darle un capital semilla, es una pregunta discriminatoria”, reiteró Pineda.

Agregó que no sabe a qué Broce le tiene miedo si en la Asamblea lo que hay es debate político. “Yo tengo 13 años de estar discutiendo política, y me he enfrascado con políticos y aquí estamos, pero él ataca a la clase popular entonces cuando uno lo desenmascara: él trabajó aquí en la Asamblea los 5 años anteriores, el diputado fue botella, cobraba y no venía a trabajar entonces eso le molesta que se lo diga”.