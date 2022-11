Guerra dice que no es figurita canjeable

El nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra, negó que su designación por parte de la Corte Suprema de Justicia, fuera "intercambio de figuritas" y pidió no satanizar a las personas que han pertenecido o pertenecen a un colectivo político.

El que fuera presidente del Tribunal de Elecciones del PRD pidió que primero lo dejen trabajar para ser juzgado por su labor y no por comentarios.

"Por haber pertenecido a un partido político no se debe satanizar a ninguna persona: mi independencia me la va a dar mi capacidad para el puesto. Estar en un partido político es una decisión personal. Que busquen mis antecedentes, que me investiguen... sí hubo un intercambio de figuritas, de fulano o fulana, por Luis Guerra, presento mi renuncia al Tribunal Electoral, porque yo no fui para que me intercambiaran figurita, fui a un concurso, a una entrevista igual que todos los demás", expresó en Telemetro.

