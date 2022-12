Guía de turismo con discapacidad visual

Su condición de discapacidad visual no ha sido obstáculo para que Lizbeth A. Guevara Cruz, de 41 años de edad, haya logrado gran parte de sus metas académicas.

La joven madre de tres jóvenes adolescentes es licenciada en Turismo Histórico y es la primera egresada de la Universidad de Panamá, con esta condición especial, en obtener el referido título académico.

El día que entrevistamos a Lizbeth realizaba la prueba de conocimientos turísticos para el registro de guía turístico general, que aplica la Dirección de Inversiones Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Era su prueba final para optar por la certificación de guía turístico general, uno de los requisitos que exige la ATP para expedir el carné de guía a las personas que aspiran a dedicarse a mostrar al mundo la amplia oferta de productos turísticos (patrimonio cultural, verde y azul) que ofrece el istmo panameño y en los cuales está enfocado el Plan Maestro de Turismo Sostenible (2020-2025), en ejecución en 8 destinos prioritarios.

“Estoy muy contenta porque pronto la ATP me entregará el carné de guía general de turismo, lo que me abrirá muchas puertas para aplicar mis conocimientos como una de las primeras guías con discapacidad visual en Panamá “, dijo emocionada, a la vez subrayó que las capacitaciones les permitió actualizar conocimientos sobre el patrimonio histórico de Panamá.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) la entrenó en primeros auxilios, que es otro de los requisitos que se requieren para ejercer como guía turístico a nivel nacional.

Lizbeth nos confió que a los 10 años le diagnosticaron glaucoma. “Esta condición no ha sido obstáculo en mi vida para lograr todas mis metas; no ha sido fácil, no he perdido la fe y sigo adelante”.

Algunas puertas se le han cerrado y otras se le han abierto como la oportunidad que se le brindó para trabajar en el Museo de Botones, con más de 8000 piezas de diferentes épocas y de todas partes del mundo.

Destacó que ahora con las capacitaciones recibidas en la ATP, se le da la oportunidad de trabajar como guía de turismo general. “Estoy agradecida con esta institución porque estaré preparada para mostrar a los turistas la rica historia de mi país, interactuar con ellos y lo más importante promocionar sus recursos”.

Esta joven profesional seguirá sin claudicar en sus objetivos. En enero de 2023 el INADEH le expedirá diploma como “Organizadora de Bodas”.

