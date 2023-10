Ha demostrado que sí se puede

La empresaria y actriz panameña Patricia De León ha demostrado que la mujer es capaz de realizar muchas cosas en la vida si se lo propone, que no hay límites.

La actriz habló del tema, en su cuenta de Instagram, donde brindó una breve reflexión sobre la capacidad de las mujeres, pues recordó que alguna vez alguien le dijo que ella deseaba abarcar mucho a la vez.

“Bonito Miércoles. Ahora si Completa, lista para lo que viene... Alguien me dijo una vez, pero tú lo quieres hacer todo y no puedes, actriz, empresaria y mamá, Patricia no se puede” pues vamos a ver ahora. NUNCA permitas que alguien más te diga que no puedes, ese no es tu amigo”, sentenció la famosa.

En tanto, sus seguidores le dieron la razón y le dejaron mensajes de apoyo: “Bella amiga y más empoderada que nunca, a mí siempre me decían eso y tengo 3 hijos y 32 años de casada, todo se puede con disciplina y constancia. Nunca he dejado de trabajar en lo que me gusta , gracias a Dios”, “Sí se puede, aquí estamos nosotras demostrándolo”, “Dios los bendiga siempre bendiciones”, fueron algunos de los mensajes.

Recordemos que, en marzo de este año, Patricia se convirtió en madre de un hermoso niño, tras anunciar su embarazo en enero.

De León en reiteradas entrevistas ha manifestado que se considera una mujer completa al ser madre por primera vez a sus 45 años, además de seguir con sus proyectos personales (negocios de labiales) y su carrera como actriz.

