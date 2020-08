Hablan los recuperados de Covid-19

El profesor José Rojas, docente del colegio Francisco Beckmann, superó el Covid-19 siendo uno de los primeros panameños en contagiarse del virus.

El docente había ingresado al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social a principios del mes de marzo. Manifestó en "Debate Abierto" que desde el viernes 21 de febrero fecha en que terminó la semana de organización ya se sentía mal y le había comentado a su esposa que era extraño y el sábado le había dicho a su madre que no la iba a visitar porque no se sentían bien.. "subía las escaleras de mi casa y me sentía agitado".

Contó que en la siguiente semana (día martes), fue a la clínica y posteriormente al Complejo y una vez que llegó vio al profesor Norato González, quien era el director del colegio y quien fue la primera vida que cobró el Covid-19 en el país.

"Cuando me estaban llenando los papeles en el hospital, pasó mi compañero, el director, el profesor Norato en una camilla, yo conversé con él", dijo el profesor José Rojas.

Detalló que no lo volvió a ver más porque le informan que no había camas, "me sentaron en una silla con un tanque de oxígeno, una mascarilla y pensaba," ¿tendré que pasar la noche en esta banca?, después me consiguieron una cama".

Indica que el profesor Norato González falleció el 8 de marzo, pero que se enteró hasta el 20 de marzo, porque permanecía intubado.

El docente señala que por la necropsia fue que se enteran que el profesor Norato falleció por COVID-19 y aseguró que el primer caso positivo de Covid-19 registrada en el Instituto Conmemorativo Gorgas fue el de él. "No me pregunten cómo el Minsa anuncia que la señora española o la que viajó a España fue el primer caso positivo, porque la primera prueba registrada de PCR en el Gorgas fue la que me hicieron".

Además dice que no se explica cómo adquirió el virus ya que él no estuvo en congreso ni en ninguna capacitación, y que a su esposa no le hicieron la prueba.

Por su parte, Dr. Emilio Saturno, destacó que fue el primer médico en contagiarse de coronavirus y pudo haber sido la primera fatalidad, gracias a Dios no lo fui, pero ya van 10 médicos que me he enterado que han fallecido.

Manifestó que "es preocupante, ya que a pesar de estar 18 días en el hospital, fui el recuperado de Covid-19 #14". Hoy "me preocupa mucho la cantidad de casos diarios, la cantidad de hospitalizados, la cantidad de personas en condiciones severas, a todos los niveles socioculturales" , dijo Saturno.

Como consecuencia de haber adquirido el virus, el médico detalla que que ha quedado con una afectación pulmonar. "Mi capacidad pulmonar está disminuida, dejé de usar inhaladores hace 5 días, porque antes no podían pasar de 12 a 24 horas sin utilizarlo, si no comenzaba a toser, y puedo correr un poquito pero me canso mucho más que antes".

Dice que tal vez no recupere los pulmones que tenía antes. "Yo era atleta, corría medio maratones, triatlón y por eso también me recupere mejor".

Por otra parte el Dr. Néstor Navarro, Neurólogo del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, es otro paciente recuperado del Covid-19. Indica que aunque su especialidad era ajena al COVID-19, todas las subespecialidades del Complejo, comenzaron a entender que tenían que apoyar al grupo de médicos que estaban en la primera línea de batalla atendiendo a los pacientes contagiados.

Detalla que los primeros síntomas los empezó a sentir el 2 de junio, y al ser médico y conocer lo que es el Covid-19, empezó a tener un alto nivel de sospecha, "los síntomas eran fiebre leve, molestias musculares muy fuertes, escalofríos".

El médico cuenta que apenas se empezó a sentir mal, inmediatamente se aisló en su casa, se puso su mascarilla N95. El 3 de junio se hizo el hisopado y esa misma noche lo llaman para decirle que es Covid-19 positivo.

"El 4 de junio fui al hospital por mis propios medios, yo estaba muy preocupado por mi familia, me fui al hospital para que me hicieran unos chequeos, laboratorios, radiografías y demás", detalló el Dr. Navarro.

Dice que aunque no tuvo que ingresar a Unidades de Cuidados Intensivos, el segundo día de los síntomas ya tenía neumonía. Con "45 años, no tenía ningún factor de riesgo, no soy sobrepeso, no tengo hipertensión, diabetes, no tengo colesterol, no tengo nada".

El neurólogo dijo que ahora se cansa cuando hace esfuerzo físico, esto es algo que no tenía, es una sensación que quisiera que ningún panameño tuviera que sufrir".