Hallan cadÃ¡ver de un hombre envuelto en sabanas ensangrentadas en casa Wilcox

Panamá- Un hombre identificado Edilberto Santana, de aproximadamente más de 40 años de edad, fue encontrado muerto la tarde del martes, dentro de la emblemática casa Wilcox, ubicada en la calle 10, avenida Central de la ciudad de Colón.

Informes en el lugar dan cuenta dos versiones, una que se escucharon disparos en horas de la madrugada de este lunes y la otra, que a eso de las 9:00 a.m. de hoy, se escucharon disparos, pero nadie entró a investigar.

No fue pasadas las 5:00, p.m., que se dio con el hallazgo del cuerpo, de esta persona, que según los vecinos del área, cuidaba que no se llevarán materiales de esta casa.

Al lugar llegó hasta donde estaba el cuerpo, a eso de las 5:30 p.m., la ambulancia del 911 y los paramédicos se percataron que el mismo ya no tenía signos vitales.

Se conoció que el cuerpo de Santana presentaba sangre en su rostro, por lo que se presume que fue herido con objeto contundente o fue causada por un impacto de bala.

El cuerpo de occiso estaba envuelto en sabanas, las cuales estaban llenas de sangre.

Residentes en el lugar señalaron que el occiso, también se dedica a lavar carros en los predios de la calle 9, avenida Central.

Se iniciaron las investigaciones por la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público para esclarecer este hecho de sangre.

El cuerpo de Santana fue llevado a la morgue judicial para la necropsia de rigor.