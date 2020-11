HAPPY DIWALI

En este momento en que todos estamos preocupados por el aumento de casos por del Covid-19 que nos ha afectado a todos, sin distinción de etnia, credo, ubicación territorial, ni idea religiosa, hoy la comunidad de la India celebra el año nuevo con el festival de luces.

La ocasión es propiciar para reflexionar y agradecer a Dios por la salud y la familia. También para hacer un llamado a los gremios y representantes de la sociedad civil, para que junto con las autoridades gubernamentales y las representaciones diplomáticas acreditadas en Panamá ayudemos en esta tarea de todos por buscar el camino a la reconstrucción de este País.

En esta tarea de todos, juega un papel importante el Consejo de las Etnias como organismo consultivo, el cual por ley está adscrito al Ministerio de Desarrollo Social.

Lamentablemente en la administración pasada cuando crearon el Consejo de la Etnia China en la Asamblea Nacional, no incluyeron la creación del Consejo Consultivo de otras etnias, por lo que en esta administración tomé la iniciativa y con la bendición de algunas mentes brillantes presenté dos iniciativas en la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, una para la creación del Consejo de la Etnia India y la otra para la creación del Consejo de la Etnia Helénica.

Pese a mi insistencia y sin querer pecar de necio, busqué el proyecto de Ley que creó el Consejo de la Etnia China para verificar la cantidad de semanas que transcurrieron desde que fue presentado, discutido en la Comisión respectiva, prohijado, sometido a discusión en Segundo y Tercer Debate respectivamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al respecto, ahora no puedo más que estar decepcionado porque todavía las iniciativas que presenté están en la Agenda del Pleno del para segundo y tercer debate.

Es obvio que, en este momento, los honorables diputados deben concentrarse en la discusión de leyes relacionadas a la Pandemia, pero sin perjuicio del respeto que se merece la persona honrada con el nombre de una calle, vi que en esta legislatura discutieron y aprobaron una ley para ponerle el nombre de alguien importante a una calle, pero esos proyectos que llevan meses pendientes de discusión y aprobación se quedaron, sin querer ser redundante, así mismo: pendientes.

No creo que se trate de desigualdad en el trato a las etnias, pero me llama la atención por qué al momento en que crearon el Consejo Consultivo de la Etnia China, no incluyeron el Consejo Consultivo la representación de otras etnias que también conviven en Panamá.

Celebremos entonces y sigamos trabajando todos juntos por Panamá, Happy Diwali.