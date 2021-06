Hay 52% de ocupaciÃ³n de camas en hospitales

En los hospitales del país hay un 52% de ocupación de las camas y un 48% de disponibilidad ante los aumentos de casos positivos de Covid-19.

Al día de hoy, hay 543 pacientes hospitalizados en salas y 103 den Unidad de Cuidados Intensivos, esta última cuenta con un a disponibilidad de camas de 45% , de acuerdo a un informe emitido por la Dirección de Provisión de Servicios del MINSA.

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud destacas que hoy se reportaron 666 casos positivos nuevos para un total acumulado de 401,332 y se registraron 4 defunciones y una defunción de fecha anterior lo que totalizan 6,529 fallecimientos acumulados. La letalidad es de 1.6%

Se aplicaron 7,442 pruebas arrojando un resultado e positividad de 8.9%.

Hay 12,132 casos positivos, 11.456 den aislamiento domiciliario de los cuales 11,080 se encuentran en casa y 376 en hoteles.

Por otro lado, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reporta que se han aplicado 1,518,049 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Panamá.



Provincias en la mira

Las regiones con más casos activos en la actualidad son: Panamá Oeste, Herrera, Los Santos y la región Metropolitana, como parte de la coordinación efectiva entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social.

En el informe del Ministerio de Salud indica que tras una reunión celebrada el pasado 22 de junio; las autoridades nacionales, provinciales y directivos de instalaciones de salud MINSA y CSS, se llegó a los siguientes compromisos:

* Tanto el MINSA y la CSS coordinarán y apoyarán al Hospital Gustavo Nelson Collado con el recurso humano (médicos generales y enfermeras), insumos, equipos y medicamentos; toda vez que este es el hospital de mayor complejidad de la región de Azuero para la atención en salas de hospitalización, UCRE y UCI COVID-19.

Se cuenta con un hospital campaña de 40 camas para ampliar la capacidad instalada del hospital Gustavo Nelson Collado.

El Hospital Cecilio Castillero está apoyando con la atención de pacientes con patologías no Covid y se habilitó una sala de 10 camas para la atención de pacientes moderados Covid-19.

El Hospital Anita Moreno y el Hospital Joaquín Pablo Franco, en Azuero, seguirán apoyando en la atención de los pacientes asegurados y no asegurados.

La Red de Hospitales de provincias centrales continúa articulando estrategias de apoyo en particular en las Unidades de Cuidados Intensivos y a nivel nacional se sigue con las estrategias como la promoción, prevención en salud, participación de la población; la trazabilidad, el proceso de vacunación; el aislamiento de los casos, la cuarentena de los contagiados y tratamiento de los enfermos.

