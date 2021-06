Heliodoro Portugal ha vuelto a desaparecer; denuncia su familia (Video)

La familia de Heliodoro Portugal, quien desapareció 14 de mayo de 1970, y cuyos restos fueron encontrados el 23 de septiembre de 1999, en el Motor Pool de Tocumen, antiguo cuartel de Los Pumas, están molestos con las autoridades panameñas, porque el 4 de marzo del año pasado exhumaron sus restos en contra de la voluntad de ellos y a la fecha no se los han devuelto.

Román Mollah Portugal, nieto del señor Heliodoro y el abogado de la familia, Arturo Saurí, explicaron a Crítica que los restos fueron exhumados, supuestamente para realizarle nuevas pruebas de ADN para comprobar si corresponde o no al desaparecido o si por el contrario pertenecen al padre Héctor Gallego, cuyo caso por su desaparición ya está cerrado y hay personas pagando condena en relación con el hecho.

Ellos plantean que no entienden por qué la Fiscalía Superior de Descarga volvió a realizar la solicitud de este tipo de prueba si ya se comprobó que los restos eran de Heliodoro Portugal, mediante un examen de ADN mitocondrial realizado en el Pentágono, en Estados Unidos, gracias a lo cual les devolvieron los restos y le pudieron dar cristiana sepultura hace unos 20 años.

Román Mollah, alegó que a Heliodoro Portugal los están tratando como un cuerpo sin familia, de "alguien que no se reconoce, no se sabe quién es, no tuvo hijos, no tuvo nietos. Con el cuerpo de él hacemos lo que nos da la gana".

Puntualizó que el Estado panameño le ha informado a la familia que los restos se encuentran en unos cinco a seis lugares diferentes, entre ellos Costa Rica, Países Bajos, España, Suiza, países que supuestamente cuentan con la tecnología necesaria realizar las pruebas periciales solicitadas por la fiscalía.

El caso de Portugal volvió a salir a la palestra pública este miércoles 9 de junio, fecha en la que se conmemoran los 50 años de la desaparición física forzada del padre Gallego, fecha durante la cual volvieron a resurgir hipótesis desechadas de que los restos encontrados en el cuartel de los Pumas, podrían ser del padre Gallego.

El abogado Saurí, indicó que tres pruebas científicas ratificaron que los restos óseos encontrados en 1999 pertenecían a Heliodoro Portugal, pero que hoy toma sentido "lo que estaba sucediendo".

Resaltó que la fiscal Geomara Guerra, solicitó la realización de la nueva prueba de ADN en más de tres ocasiones "sin contar con la justificación científica que diera lugar a las dudas que ella estaba dando a entender".

Saurí lamentó que esas dudas "en cuanto a la existencia o no de la identificación de la osamenta del padre Gallego", se hayan adelantado "dentro de la investigación de la muerte y desaparición de Heliodoro Portugal".

El letrado reconoció que aunque son legítimas cualquier tipo de dudas que pueda tener la familia del padre Gallego, "esto no puede justificar de ninguna forma que dentro de la investigación de Heliodoro Portugal se produzcan actos que desvirtúan el objetivo" de la misma, que es dar con los responsables de su muerte y desaparición.

Alegó que hoy día la familia Portugal está sintiendo la misma incertidumbre de aquellos años cuando aún no habían identificado los restos. "Heliodoro Portugal, al día de hoy, ha vuelto a desaparecer", resaltó.