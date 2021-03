Hija de Crispiano Adames: la sociedad me atacaba por fallar un examen

Atalina Adames, estudiante de Medicina e hija del diputado Crispiano Adames, habló a Crítica sobre el examen de certificación de los médicos internos y de lo que llamó un ataque en redes sociales de personas que no la conocían.

La chica, para muchos desconocida físicamente, dijo que las críticas la afectaron ya que "la sociedad me atacaba por haber fallado un examen, no cuatro como decían".

Se refirió al proyecto de ley 525, que rebajaría las calificaciones mínimas para pasar los exámenes de certificación y del cual su padre, se convirtió en defensor.

Y, al igual que su padre, cree que los estudiantes de la carrerra Medicina de la universidades particulares están en desventaja en comparación con los de la Universidad de Panamá.

Mira el video completo.

Publicidad