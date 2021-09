Hombres tienen más problemas de infertilidad y hay mucha falta de educación

Desconocimiento del tema, enfermedades, ir tarde a los especialistas y no someterse a los tratamientos son los mayores problemas que afrontan las parejas en Panamá al momento de tener hijos, algo que incrementa la infertilidad en nuestro país.

El doctor Mario Vega Croker, especialista en Obstetricia y Ginecología, además de director científico de Panamá Fertility, una clínica de reproducción asistida, reveló todas las dudas de este tema, así como los tratamientos que son los más factibles para poder quedar embarazada

¿Cuáles son los principales problemas de infertilidad que padecen los panameños y que usted atiende?

Cuando se habla de problemas de infertilidad, se tiene que hablar en problemas de la mujer y problemas en el hombre. Realmente siempre se ha atribuido los problemas a la mujer, sin embargo, un 30 o 40% viene del lado masculino. Siempre queda un 20% de parejas en la que todo está bien, no se encuentra la causa y eso se le conoce como infertilidad de origen desconocido.

Lo que tratamos de buscar es siempre opciones para ayudarlos a todos y que los tratamientos vayan bien. Por otro lado, en el área femenina el mayor problema es de ovulación específicamente en ovarios poliquísticos, lo que causa que no puedan quedar embarazadas de manera normal como ya todos conocemos

¿El panameño sabe del tema o simplemente no les interesa?

Hay un problema educativo que el paciente debe entender. Los médicos obstetras no son especialistas en estos temas. Muchas veces no buscan ayuda adecuada y pasan muchos años buscando. Dejan pasar el tiempo sin que buscar un especialista en general, porque creen que un ginecólogo sabe del tema. Les digo a ellos que deben hablar más del tema.

¿Cómo estamos respecto a otros países de la región o el mundo?

Realmente es difícil medir el porcentaje o el número de pacientes que padecen de infertilidad, se piensa que es bastante baja, pero se acerca al 15%. En Panamá estamos mejor que Centroamérica, por ejemplo más que Colombia, pero estamos muy atrás con relación a otros países de primer mundo como España o Israel.

La vida ha cambiado. Las jóvenes parejas están retrasando tener un hijo. ¿Cuáles son los principales problemas de esta situación y hasta qué edad es recomendable embarazarse?

Es verdad que eso está pasando, tenemos que entender que la mujer nace con una cantidad de volumen de óvulos y esto disminuye a medida que pasa la edad, principalmente después de los 35 años y después de los 40. Es normal que busquen trabajo, quieran educarse, pero cuando llega el momento de ser familia, tiene la edad avanzada. A la clínica llegan muchas personas con 37 años. De hecho nosotros hacemos bastantes de estos.

Hoy en día podemos preservar la fertilidad, si están entre los 30 a 35 años y no tienen planes de tener hijos, pueden conservar los óvulos. Se extraen, congelan, se mantiene congelados y luego se utilizan para mantener la fertilidad por medio del invitro.

Te vas a sorprender con la edad, pero ya es normal ver mujeres embarazas a los 49 o 50 años, en ciertos lugares más, según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) esto puede aumentar hasta los 55 años, pero la edad tope es 50.

Hemos visto casos de mujeres de hasta 50 años quedar embarazadas con tratamientos adecuados, ¿qué tan riesgoso puede ser esto para la madre y para el bebé?

Sí se llega un buen control, se puede controlar bien, se le explica a la paciente que hay mayores riesgos, puede haber parto prematuro, problemas de la presión durante el embarazo o terminar en cesárea. Si hay mayor riesgo, pero el riesgo absoluto como la gente cree no. Nosotros hacemos una evaluación cardiaca, con la intención de disminuir.

Me ha tocado atender muchos casos en Panamá y le ha ido muy bien. Todo va a pasar por evaluación, Si tienes diabetes o hipertensión lo más recomendable es no hacerlo.

Las mujeres deben deben saber más del tema, pues llegan de 37 años y piensan que no deben tener hijos.

¿La infertilidad se da en etapas muy jóvenes?

Hay parejas de 21 años, que no pueden ovular, porque tienen ovarios poliquísticos y se pueden tratar dándoles ciertas medicinas orales, hasta mujeres de 30 años que la mujer tienes las trompas de falopio tapadas y que requiere una fecundación invitro. Hay mucho volumen de pacientes y vemos todos los casos.

La pandemia ha traído mucho estrés en la vida cotidiana. Usted considera que de un año y media a la fecha, los problemas de infertilidad han aumentado en Panamá… sobre todo cuando se menciona que una de cada seis parejas sufre infertilidad ¿Qué hacer?

Claro que sí, ahorita llevamos una encuesta. Sí es una realidad, la gente ha postergado por trabajo, educación, esto es una realidad. Sabes qué debemos aguantar esto. El rango de edad principal viene siendo de 25 a 34 años, un 14% se ha hecho tratamientos, la situación laboral ha afectado a las pacientes. Un 40% de las mujeres ha dicho que esto ha postergado sus planes de maternidad. Luego de relajar las restricciones si ha habido un aumento de pacientes buscando tratamientos y aumentó el volumen



¿Cuáles son los pasos a seguir si notamos que tenemos problemas para quedar embarazadas?

La forma se ve por edades, menos de 35 años ovulas todos los meses y no hay problemas, en un año, entonces debes acudir a un especialista de fertilidad, si tienes más de 35 años o 40, a los 6 meses debes acudir, si tienes más de 40, deberías acudir inmediatamente, incluso antes de empezar el embarazo, para que te puedan explicar los riesgos. Si eres una persona que tiene problemas, que no le llega el periodo todos los meses o ha sido operada por un tema de endometriosis, lo mejor es no esperar y buscar ayuda de una vez.

¿Las personas embarazas tienen un mayor riesgo con Covid-19?

Es una pregunta muy importante. Para poder aceptar el bebé tienen que tener el sistema más tenue, bajo, sabemos que entre las 10 principales de muerte materna está la influenza, pero no ha habido suficiente tiempo para establecer algo. Sí se piensa que las mujeres embarazadas han sido más afectadas por cualquier tipo de virus, incluido el Covid19.

¿Cómo ayudar a alguien que padece infertilidad en tiempos de pandemia?

Al principio las sociedades médicas, les pedían a los pacientes que pusiéramos todo en alto, no sabemos qué está pasando con el Covid19, no sabemos si van a causar más abortos, pero después se ha relajado todo. Sí alguien tiene dudas para saber del tema y tener bebés, hay muchas formas ahora, consulta virtual, presencialmente. El covid en sí no es a este punto no nos va a impedir lo que uno quiere. Si desea tener un bebé no hay ninguna razón para postergar el tiempo.

¿Cuáles son los tratamientos que se tratan contra la infertilidad?

El que más se realiza en Panamá es el tratamiento invitro, de hecho ganó el Premio Nobel de Medicina. Lo que hacemos es hacer la fertilización, obtener el óvulo, luego obtener el espermatozoide y hacer que se unan, luego hacer que crezca ese embrión para transferirlo dentro de la madre. Esta es la técnica que más se usa.

Seguida de esta vendría siendo la ovodonación, es para una pareja que ha fallado varios in vitros, que no tiene los óvulos, se le recomiendo usar los óvulos de una mujer más joven. Se hace muy común y se hace en ciertas circunstancias. Luego la congelación de óvulos y las inseminaciones artificiales que son consideradas, tratamientos de baja complejidad-

¿Cómo son los costos en Panamá y hay fundaciones que ayudan?

Hay pocas fundaciones realmente en Panamá, mi padre inició la Fundación Nacional de Fertilidad y Esterilidad y actualmente se enfocan en personas que van a someter a radioterapias y quimioterapias, que sabemos que afecta la fertilidad, para que puedan preservar esos óvulos. Trabajamos con las farmacéuticas para ayudar a las pacientes. En nuestra clínica damos descuentos a personas de bajos recursos.

Los costos de los invitros promedios vienen siendo de 5 mil dólares. Hemos tratado de hacer todo lo posible, hacemos planes de pagos, y ayudamos. Más de mil parejas han sido ayudadas con nuestra fundación.

Los tratamientos son tan buenos en nuestro país, que nos llegan muchas solicitudes de extranjeros para atenderse, ya sea por el precio y los buenos tratamientos que acá se desarrollan, todo esto gracias al porcentaje de efectividad que hemos logrado.

A futuro, ¿cómo será el problema de la infertilidad? ¿Cree que habrá un aumento de casos?

Los precios de los tratamientos van a bajar, van a haber más tratamientos, personas que no tienen acceso, lo tendrán. Esto cambiará. Será algo más común, Por ejemplo, tengo una paciente que su hijo tiene riñones poli quísticos, por lo que a futuro tendría que tener un trasplante. Lo que se hizo fue un invitro, le hicieron un examen, se analizó el problema y se usó el que no tenía.

El especialista destacó que las personas deben buscar ayuda, no quedarse con la primera opción y siempre encontrar a los especialistas para que puedan hacer una familia y tener los hijos que desean. Les pide no rendirse por nada y agotar todas las opciones, con un buen equipo médico y por supuesto tener mucha fe.