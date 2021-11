Homenaje y Grammy para Rubén Blades

Rubén Blades Bellido de Luna ganó el premio a "Mejor Álbum de Salsa" con Salsa Plus durante la edición número 22 de los premios Latin Grammy que se celebró en Las Vegas.

Blades, de 73 años, había recibido la noche anterior el premio "Persona del Año", en reconocimiento a sus 50 años de carrera musical. El panameño ya tenía a cuestas ocho Latin Grammy y nueve premios Grammy.

En 'Salsa Plus', Blades, fue acompañado por la banda de Roberto Delgado e incluye a Paula C, Contrabando, Mambo Gil, Tambó, Ya no Me duele, Canto Niche, Cobarde y Do I Hear Four. La producción superó a “Colegas” de Gilberto Santa Rosa

En el homenaje del miércoles, Blades exclamó el éxito sabe a dolor, sudor y esperanza. Muchas veces a mierda. La fama es un lugar que se visita. No es un domicilio. Quien no lo entienda sufrirá y perderá su vida”.

En el homenaje, Marc Anthony hizo una magistral interpretación de "Patria"; la joven Ángela Aguilar sorprendió con "Ligia Elena"; Christina Aguilera cantó "Camaelón“; Andrés Calamaro participó con "Paula C"; Vicentico con "Tiburón", Diego Torres se fue con "El Cantante"; Carlos Vives interpretó "Decisiones"; María Toledo y Beatriz Luengo con "El Padre Antonio" y Óscar De León salió con "Buscando Guayaba".

Farruko cantó "Amor y Control". Qué honor tan grande, no había estado tan nervioso nunca en mi vida, hasta los ojos se me aguaron", comentó Farruko.

El rapero Residente tuvo unas palabras para Blades. Gracias a ti con mi déficit de atención nunca me sentí solo… eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí”, fueron sus palabras.

Joaquín Sabrina tuvo el honor de presentar al famoso "Pan con Pan" de Panamá, que cerró con el clásico "Pedro Navaja".

Joaquín Sabina le confesó a Blades su admiración por elevar la música bailable de la salsa “a lo más alto de las bellas artes”. Blades es como un beatle de la salsa”, dijo Andrés Calamaro Vicentico exclamó "no sabe lo que significa para mí cantarle sus canciones, que encendieron nuestra conciencia hace mucho. Lo seguimos necesitando en esta época que vivimos, maestro”.