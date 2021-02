Horrores de un Sistema Penal Acusatorio sin garantías

El pasado 5 de febrero de 2021, se llevó a cabo el juicio oral del Sr. Eduardo Bonaga Gil. Este juicio oral se hizo bajo las reglas del sistema penal acusatorio (SPA), con un tribunal compuesto por una juez de juicio oral y dos jueces suplentes.

Terminado el juicio oral es declarado culpable en el sentido del fallo, luego se realizó audiencia de individualización y la lectura de la sentencia fue fijada para el día 22 de febrero de 2021, por lo que el Sr. Eduardo Bonaga no ha sido condenado a 15 años, esta es la pretensión del Ministerio Público.

El fallo de culpabilidad se basó en lo señalado por la menor, el cual a lo largo de sus deposiciones varió los hechos.

Surgieron inconsistencias en las versiones vertidas, tanto de la declaración de la menor, como lo indicado por sus padres.

Por otro lado las pruebas científicas, que fueron evaluaciones de tres psicólogos, nunca se logró acreditar la afectación psicológica de la menor a consecuencia de algún tipo de abuso sexual, incluso uno de los galenos dejó claro que lo señalado y narrado por la menor en relación a unos de los relatos sexuales son inverosímiles y no hay evidencias que respalden tales relatos.

Además, no existe en el escrito de acusación coherencia sobre los hechos señalados.

No se cumplió con los requisitos de verosimilitud del testimonio, ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y a todas luces, ausencias de corroboraciones periféricas de carácter objetivo; no hay una foto de los lugares donde se dieron los hechos, ni una sola inspección ocular, ni planimetrías, ni nada.

La fiscalía ubicó al Sr. Eduardo Bonaga en cada escena donde jamás se supo ni que fechas fueron. Sin embargo, es evidente que el Sr. Eduardo Bonaga siempre estuvo con la menor pero en compañía de la madre de la menor, sobrinos, tías, primos y otras personas, es decir, que si bien el Sr. Eduardo estaba presente, se encontraba en compañía de la familia, por lo que no existe tal oportunidad.

Los hechos expuesto por la mamá dan cuenta que todo pasaba con alguien al lado, es decir, nunca estuvo a solas con el Sr. Eduardo Bonaga.

La menor en su deposición utilizó términos expuestos en orabilidad como: actué, disimule, fingí, me hice como si ni pasara nada, me hice la dormida, simulaciones que dan fe de una historia implantada en la niña por adultos, un lenguaje no propio y entendimiento para una niña de 8 años.

En la deposición de los psicólogos no se pudo determinar afectación de la menor por abuso sexual, por consiguiente el fallo se sustenta en la versión de la menor sin tomar en cuenta en el caudal probatorio, donde fue innegable el esfuerzo y el buen trabajo por parte de la defensa pública.

Con una querella que dejó mucho que desear en su alegato de conclusión y una fiscalía que no investigó a fondo y que recae sobre ello la carga de la prueba, la cual pide 15 años en una investigación que lo que deja es inquietud ver como se manejan los casos y como es la justicia del país con el nuevo sistema penal acusatorio.

El autor es abogado