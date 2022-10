Huelga afecta aseo y atención en complejo de CSS

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, envió ayer una carta al ministro Luis Sucre, en la que advierte sobre el riesgo sanitario por la falta de recolección de los desechos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), por la huelga que mantienen los funcionarios que exigen la actualización de las escalas salariales.

Se advierte que la huelga ha desencadenado un problema con la gestión de la basura hospitalaria y basura común que se ha acumulado en los pasillos del hospital, áreas de atención médica y áreas administrativas, lo que pone en riesgo a los pacientes, el personal sanitario y administrativo, así como a la comunidad.

Además advierte que los insumos de limpieza se mantienen retenidos por el personal en huelga, quienes además habían bloqueado el acceso a la empresa que brinda apoyo con la disposición de la basura.

La CSS informó que los desechos hospitalarios acumulados en el exterior del Complejo Hospitalario habían sido recogidos la tarde del martes por una empresa proveedora.

Personal de la empresa proveedora pudo ingresar a este hospital con apoyo de un cordón de seguridad desplegado por unidades de la Policía Nacional, logrando recoger cientos de bolsas con material peligroso.

La administración de la CSS dijo que el diálogo está abierto, pero no podemos sentarnos a negociar cuando la parte en huelga utiliza acciones de fuerza como no permitir la limpieza en las salas de hospitalización, eso no lo podemos permitir" destacó el Dr. Alex González, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud,

"Estamos haciendo frente a las solicitudes de los huelguistas, pero persisten acciones de fuerza que no ayudan en nada a establecer un diálogo abierto entre ambas partes. Por el momento, personal de enfermería y apoyo del Complejo procedió a la limpieza de camas y salas de hospitalización, mientras que los huelguistas, para impedir las tareas, procedieron a desaparecer los insumos de limpieza como: escobas, trapeador, bolsas de basura, entre otros", resaltó.

El Dr. González destacó que diariamente se realiza un promedio de 68 a 75 cirugías electivas, y entre el día, el martes y ayer, solamente se pudieron efectuar 15, esto implica un atraso y por ende estas tendrán que ser reprogramadas. De igual forma, las citas médicas, laboratorios y estudios de radiología reflejan un promedio bajo en asistencia de pacientes producto del paro de labores, lo que ha afectado considerablemente a nuestros asegurados.

Los huelguistas que reclaman aspectos salariales se mantienen protestando en los predios de las distintas dependencias de la CSS.

