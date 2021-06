Identifican vinculados a vacunación bruja, Fiscalía toma declaración a jefa del PAI

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel Slocum de Hewitt rindió ayer una entrevista ante la Fiscalía Anticorrupción dentro de la investigación por el centro de vacunación clandestino que operaba en Coco del Mar bajo la coordinación de la gerente del Laboratorio Vidatec, Denisse Vega.

Paralelamente se conoció que ya han sido identificadas algunas de las personas captadas en fotografías cuando la periodista Flor Mizrachi logró descubrir la vacunación privada. La Fiscalía también conoce ya el nombre de algunos a los que se les aplicó la vacuna contra el Covid-19.

El PAI se encarga de recibir y distribuir para su aplicación los viales de las diferentes vacunas de Pfizer y AstraZeneca que lleguen a Panamá. Itzel de Hewitt estuvo más de 6 horas ante la fiscal Ruth Morcillo.

Ante las incesantes preguntas de los periodistas, Itzel de Hewitt mantuvo silencio y solo asintió con un movimiento de cabeza cuando se le interrogó si lo de Coco del Mar empaña la labor del PAI.

Pedro Meilán, el abogado del Ministerio de Salud, acudió ayer también a la Fiscalía y no pudo confirmar si Denisse Vega ya rindió una entrevista ante la Fiscalía y si se programa alguna audiencia para imputar cargos.

Bombardeado sobre el porqué comparece la empresa Vega, el abogado Meilán alegó que no sabemos si quieren llegar a un acuerdo y hay que entender que el Ministerio Público tiene sus tiempos. Van a citar muchas personas; hay que descubrir de dónde vienen las vacunas, si son lotes de aquí o no...había muchas leyendas urbanas sobre la vacunación, añadió.

Sobre la reunión con el Procurador Javier Carabllo que por 5 horas mantuvo Jerónimo Mejía, defensor Denisse Vega, Meilán afirmó que debió ser más transparente. El exmagistrado “falló en no salir a dar la cara y explicar lo que se estaba dando en esa reunión”, agregó.

No haber hecho lo anterior, es lo que genera las especulaciones por parte de la ciudadanía, aunque no creo que lo que sucedió en ese encuentro haya sido algo significativo...es posible que pidiera un acercamiento con el Ministerio Público, pero no fue correcto el no salir y dar la cara a los medios.

Por su parte, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre se limitó a decir ayer que el "el Ministerio Público está haciendo su trabajo, está haciendo sus auditorías... y en cuando haya la posibilidad de una querella, la vamos a hacer, porque no vamos a permitir que este tipo de desorden se dé en nuestro país”.