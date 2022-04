Iglesia no necesita superhéroes, sino pastores que tiendan la mano

La Catedral Basílica Santa María la Antigua reunió al clero de la Arquidiócesis de Panamá junto a su Arzobispo José Domingo Ulloa y la feligresía, para celebrar la misa Crismal, durante la que los presbíteros volvieron a decirle «Sí» al Señor.

El arzobispo dijo que el pueblo de Dios no espera ni necesita superhéroes, sino que espera Pastores, hombres y mujeres, consagrados, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído y al igual que Jesús ayude a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma”.

El centro de la celebración fue la consagración de los óleos que han de usarse para los sacramentos del bautismo, confirmación y ordenación, así como para la unción de los enfermos.

Monseñor Ulloa expresó su alegría por ver cómo a pesar de los difíciles tiempos que hemos pasado, los sacerdotes -estos servidores de Dios y de la iglesia- se han mantenido firmes en su rol, entre tantas pruebas, buscando siempre la manera de llegar a los hermanos y hermanas en la misión de anunciar la Palabra de Dios.

“Este es un día para la acción de gracias a Dios por los dones recibidos, pero también de petición por la renovación espiritual y pastoral de nuestra Iglesia y de nosotros, los sacerdotes”, destacó.

Ulloa extendió, además, esta gratitud a los diáconos, religiosas y colaboradores laicos cercanos en la conducción y animación de la misión pastoral de la Iglesia Arquidiocesana.

También les invitó a no esconder sus llagas, pues una Iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy; hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas.

“Una Iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, si no que pone allí al único que puede sanar todas las heridas y tiene un nombre, Jesucristo”, recalcó.

Uno de los momentos más significativos de la liturgia, fue la bendición de la Crisma. Monseñor Ulloa pidió al Señor que infunda en ese Crisma la fuerza del Espíritu Santo y lo haga sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo, para que sean convertidos en templo de la presencia divina y exhalen el perfume de una vida santa.

Reiteró que el crisma no es para guardarlo, para usarlo de vez en cuando, sino para ofrecerlo a muchos, para ungir, sellar y consolar.

Junto al cuerpo presbiteral, y la asamblea que acompañó la ceremonia, los sacerdotes renovaron sus promesas bautismales y celebraron la Eucaristía.

Este Viernes Santo, 15 de abril, se realizará la tradicional Colecta de Tierra Santa, por lo que Monseñor José Domingo Ulloa recordó que todos los bautizados tienen el compromiso de aportar para conservar estos santos lugares.

“En este sentido, nos hacemos eco de las palabras del Cardenal Sandri al decir que: “El gesto de la oferta, aún pequeña, pero realizada por todos, como óbolo de la viuda, permite que nuestros hermanos y hermanas en Tierra Santa puedan seguir viviendo, esperando, y ofreciendo un testimonio vivo del Verbo hecho carne en los lugares y por las calles que vivieron su presencia”, dijo

El prelado invitó a los fieles a ser generosos en esta Colecta de Tierra Santa, en la que se hace necesario tener una corresponsabilidad, con quienes custodian estos sitios sagrados.

