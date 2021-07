Miembros de la Conferencia Episcopal Panameña, al concluir la segunda Asamblea Ordinaria Anual, se pronunciaron sobre la situación actual del país y los cambios drásticos que ha causado por la pandemia de Covid-19.

LEE TAMBIÉN: Minsa: Hospitales privados se unirán a la jornada de vacunación contra Covid-19

Publicidad



Aumento de la violencia

Los obispos lamentaron observar un incremento en los hechos de violencia en la población, donde se han cegado la vida de niños inocentes.

Destacan que es evidente que el confinamiento, el desempleo, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, afectan significativamente al pueblo.

Indican que urgente crear un clima de tolerancia, paz y respeto al pueblo y garantizar la protección para bajar la tensión y agresiones.

Subrayaron que el tema de seguridad es responsabilidad de todos, sin embargo se debe unir esfuerzos para resolver y crear conciencia .



En defensa de la familia

La Conferencia Episcopal durante estos días del encuentro y concluido el Mes de La familia, expresaron mantener vivos los principios que la sostienen como principal célula de la sociedad y la Iglesia.

El Papa Francisco ha convocado el Año de la Familia, para que como católicos la valoremos,

la fortalezcamos y la defendamos desde la fe. Como dice el Papa Francisco: “los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano".

Por lo tanto, añade el Santo Padre: “nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores".



Los 50 años de la desaparición del Padre Héctor Gallego

Los obispos dijeron que al conmemorarse los 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, la Iglesia sigue exigiendo con mayor fuerza, conocer la verdad de lo que le sucedió y dónde están sus restos. Su nombre seguirá siendo aguijón.

Propusieron establecer el 9 de junio, día de la desaparición física del padre Héctor Gallego, como el Día de la Reconciliación Nacional.

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PANAMEÑA (CEP)

Asamblea Ordinaria Anual No. 215, del 28 de junio al 1 de julio de 2021 pic.twitter.com/qJxyFiO97j — Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) July 2, 2021

#NacionalCri Obispos de la Conferencia Episcopal Panameña, al concluir la segunda Asamblea Ordinaria Anual, se refieren a la situación actual del país y los cambios drásticos que causó la pandemia. Video: Landro Ortiz.



Síguenos a través de Instagram en @criticapa02 pic.twitter.com/ItwrA6F2n6 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 2, 2021