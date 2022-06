¡Impertinencia! le preguntan a aspirante a magistrado si iría a "La Bombonera"

Una pregunta fuera de lugar formuló ayer el abogado Carlos Lee al aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Enrique Olmos Espino. ¿Asistiría a una fiesta en "La Bombonera"?, fue la interrogante que generó risas entre unos y asombro a otros integrantes de la Comisión Especial de Evaluación de los candidatos al cargo en el Organo Judicial.

Lee es el presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia e integra la comisión de evaluación a los 95 aspirantes para ser magistrado de la Sala Penal.

"Si sus compañeros de escuela o de barrio organizan una fiesta en La Bombonera y le dicen, vamos a tomarnos unos tragos de cerveza y usted es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Cuál sería su respuesta a los compañeros o cómo manejaría una cosa como esa?, fue la pregunta concreta.

Pero la cosa no paró allí. Olmos no entendió que se referían al mítico prostíbulo ubicado en la Gran Estación y creía que le preguntaban sobre el estadio del Boca Juniors, en Argentina.

Raúl Olmos -algo perdido- respondió que desde 1977 juega béisbol. Jugué béisbol en Panamá, Chepo, San Miguelito hasta en España. Me gusta hacer deporte. Siempre he congeniado con compañeros deportivos...me parece que uno sabe el sombrero que tiene puesto. Uno puede compartir e intercambiar con las amistades, pero cada cosa en su lugar. Eso no me preocupa. Comprendería mi rol. Hasta la fecha nunca he tenido problemas en ese sentido. Hago mis actividades normales, pero siempre pendiente de tener claro mi rol y si lo tengo claro no habrá ningún problema.

Luego, en una posterior entrevista con Linda Bran, de Nextv, el aspirante a la Corte exclamó que no tenía plata para viajar a "La Bombonera". Cuando le explicaron que se trataba de un prostíbulo en San Miguelito, dijo que no la conocía.

