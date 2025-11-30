Inadmisible y peligroso: tripulantes acusan a Copa de ignorar alerta de vuelos

En medio de la tensión que se respira alrededor del espacio aéreo venezolano, las asociaciones que representan a los pilotos y tripulantes colombianos alzaron la voz con fuerza.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) le metió presión pública a Copa Airlines, pidiéndole que pare, revise y piense dos veces antes de seguir operando rutas hacia Venezuela, donde las alertas internacionales no paran de sonar.

Según ACDAC, mantener los vuelos “no cuadra” con las advertencias ya emitidas por la FAA de Estados Unidos, que ha puesto la zona bajo un foco rojo por riesgo operacional.

“La seguridad debe ser primero, siempre”, insistieron los aviadores, dejando claro que no se trata de caprichos, sino de proteger vidas: pasajeros, pilotos, auxiliares, todos los que suben al avión confiando en que todo está bajo control.

A la crítica también se sumó la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo (ACAV), que fue incluso más tajante: exigió suspender de inmediato los vuelos de Copa y Wingo a Venezuela, asegurando que “nadie debería ser obligado a volar en condiciones de riesgo tan alto”.





Según ACAV, resulta "absolutamente inadmisible que Copa obligue a pilotos y tripulantes a exponerse a tales riesgos, ignorando las advertencias mundiales, incluida la de la FAA de EE. UU.".

Además, ACAV reclamó a la alta dirección de ambas aerolíneas que "garantice de inmediato la seguridad de su personal y cese la presión para volar a Venezuela hasta que existan las condiciones mínimas de seguridad".

ACAV también hizo un llamado a las autoridades colombianas para que se aseguren de que "cumplan su deber y protejan el derecho fundamental a la vida y seguridad de sus ciudadanos".



Ambas organizaciones también llamaron a las autoridades colombianas a meterse de lleno en el tema y garantizar que las aerolíneas cumplan su deber básico: cuidar a su gente.