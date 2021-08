Inamu propone dar recompensas para atrapar a agresores y femicidas

La directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nelly Herrera, informó de manera exclusiva a Crítica, que están consultando con la Procuradoría de la Administración, para utilizar los fondos de la institución como recompensan para atrapar a delincuentes que cometan delitos en contra de las mujeres.

La funcionaria adelantó que han sostenido conversaciones con el Procurador encargado y le han planteado la situación, debido a que los delitos se han incrementado y lo ven como una solución viable para llevar ante la ley a muchos agresores.

"Está el caso del agresor de San Miguelito, hicimos todas las gestiones para que a través de la DIJ, se pueda promover una alerta de recompensa. No puede ser que un hombre entre a una casa, rompa una ventana, apuñale a la madre de su hija y acto seguido aquí no pasado nada. Además, que este hombre siga prófugo, eso no puede seguir pasando, tenemos que tomar cartas en el asunto", dijo.

Herrera detalla que la idea primordial es ofrecer una recompensa con este y otros casos de violencia que se susciten. "Lo haremos así porque este tipo de hombres son un peligro, ya él había agredido a un familiar. Este tema lo conversamos en su momento con el señor Procurador, en cuanto a nuestra preocupación por la ley de un registro de agresores, lo vemos como una herramienta útil para los Fiscales, para que se determine el nivel de peligrosidad de una persona", afirmó.

Sobre este hecho en el que un sujeto apuñaló a su víctima en la mitad de la oscuridad, rompiendo ventanas, además, que haya tenido toda una vida golpéandola, la directora del Inamu, Nellys Herrera, afirma que no se necesita más evidencia para proceder de manera legal.

"Lo que necesitamos es poder capturarlo y que esté tras las rejas. Históricamente no se había hecho de esa manera, porque las cosas no se han estado haciendo de la mejor manera y porque no ha habido la voluntad de ir más allá. Lo único que se requiere es voluntad y por eso lo estamos haciendo como Instituto Nacional de la Mujer", sentenció.