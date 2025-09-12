Nacional - 12/9/25 - 12:00 AM

Inauguran primer centro de monitoreo del Corredor Marino del Pacífico

Panamá inauguró ayer el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, se trata del primer centro de coordinación interinstitucional de la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). La sede facilitará la interoperabilidad de datos y herramientas como tráfico marítimo, meteorología, alertas, seguimiento y control, al igual que el enlace operativo entre las áreas marinas protegidas y entidades de seguridad, pesca y sector marítimo.

“Este Centro, primero en la región, permitirá articular los esfuerzos de control y vigilancia frente a amenazas como la pesca ilegal, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad, por medio de tecnología de punta y con cooperación interinstitucional”, dijo Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

