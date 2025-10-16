¡Indignación! Por dos menores de 12 y 13 años violadas y embarazadas

Dos niñas de 12 y 13 años, resultaron embarazadas tras ser víctimas de abuso sexual. Los presuntos agresores no son desconocidos, tristemente son su propio padre y el cuñado de 1 de ellas.

El Fiscal Edgardo Barahona, de la Sección Especializada de Abuso Sexual del Ministerio Público en Veraguas, confirmó que las investigaciones avanzan junto con los personeros de los distritos de Santa Fe y Las Palmas.

Uno de los sospechosos ya fue aprehendido e imputado, mientras que el otro continúa viviendo en una apartada comunidad del norte santafereño, pero su ubicación no fue revelada para evitar su fuga.

Organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la niñez en Veraguas han expresado su indignación, calificando este hecho como “una vergüenza nacional que demuestra el abandono institucional hacia los sectores más vulnerables”. Piden castigos ejemplares y orientación a la población para evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo.