Industriales se cuadran con proyecto, originarios piden no tentar al pueblo

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), a través de su presidente Raúl Montenegro Vallarino, respaldó las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social (CSS), expresando que el sistema es insostenible y los cambios son necesarios y urgentes.

Las palabras de Montenegro se dieron durante el décimo día de consultas en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde aplaudió al mandatario José Raúl Mulino por atacar una situación que los anteriores gobiernos rehuyeron.

El dirigente de los industriales expresó que están dispuestos a aportar su parte, pero piden que la implementación del aumento de la cuota patronal sea gradual y principalmente se proteja a la micro y pequeña empresa, que representan el 92 % de las fuentes de trabajo.

En su oportunidad, el ex vicecanciller y ex embajador ante la OEA, Juan Manuel Castulovich destacó que si la CSS colapsa, también colapsa la sociedad panameña, porque no habrá manera que Panamá pueda funcionar sin seguridad social.

A juicio de Castulovich, el proceso partió de premisas equivocadas, pues mezcla temas gerenciales con ideológicos o filosóficos. El debate debió ser si vamos a ser un país con solidaridad social o un país montado sobre el egoísmo y la individualidad.

Por su parte, el líder indígena Toribio García reclamó la implementación del Plan Integral de Inversión en Desarrollo Humano en la comarca Ngäbe Buglé.

García lanzó una advertencia ante los diputados: "si tientan una vez más al pueblo panameño, el pueblo está preparado para luchar y defender sus conquistas a costa de lo que sea.

La Comisión también aprobó extender hasta el lunes el plazo otorgado a la CSS para presentar los informes actuariales que sirvieron para elaborar la propuesta del gobierno.

