Ingresos del Canal de Panamá crecen un 14,4 % en el 2025

Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron un 14,4% en el año fiscal 2025, alcanzando unos $5.705 millones de dólares, informó este miércoles la Autoridad del Canal de Panamá.

De acuerdo con las cifras, este monto incluso excedió lo presupuestado para el período (5.623,5 millones de dólares). Además, el Canal alcanzó una ganancia neta de $4,134 millones, superando en $372 millones lo proyectado en el presupuesto.

Por otro lado, la vía interoceánica registró un total de 13,404 tránsitos, reflejando un aumento del 19,3% con relación al mismo período de 2024, cuando se registraron 11,240 tránsitos; de esa cifra, 3,342 correspondieron a buques neopanamax y 10,062, a panamax.

En cuanto al tonelaje, el Canal manejó un total de 489.1 millones de toneladas CP/SUAB, lo que supone un aumento del 15,6% con respecto al año fiscal del 2024, cuando se registraron 423.1 millones de toneladas CP/SUAB.

De ese volumen, 253.6 millones de toneladas correspondieron a buques neopanamax, mientras que 235.5 millones de la carga transitada en buques panamax.

“Este resultado también representa un incremento de $695 millones en comparación con la ganancia neta obtenida en el año fiscal 2024, cuando se registraron $3,439 millones”, señaló la entidad.

Los segmentos de contenedores y gas licuado de petróleo (LPG) mostraron un desempeño favorable durante el año.

Y el movimiento de graneleros continuó su proceso de recuperación, mientras que el de gas natural licuado (LNG) registró resultados por debajo de lo esperado, debido principalmente a los costos de flete en el mercado internacional.

Por último, se informó que los ingresos también se beneficiaron de factores extraordinarios como el “frontloading” (distribución anticipada), que aportó al menos $100 millones de dólares.

Además, como de los resultados del programa de asignación de cupos a largo plazo (LoTSA), que ayudó a compensar parcialmente el impacto de la disminución del tránsito de buques LNG.