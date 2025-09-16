Nacional - 16/9/25 - 12:00 AM

Ingrid Perscky, confirmada como miembro del Congreso Mundial de Endourología y Tecnología 2029

La doctora Ingrid Perscky, presidenta de la Fundación Global de Salud Masculina, fue confirmada como miembro del comité organizador para la sede del Congreso Mundial de Endourología y Tecnología 2029 (WCET), que se realizará en Estambul, Turquía.

El anuncio se dio durante el Congreso Mundial de Endourología y Tecnología, que se realizó la semana pasada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Cabe destacar que Perscky es la única mujer del comité y además de otra nacionalidad (panameña), en un país conservador.

La uróloga organiza la quinta edición de la Cumbre Global de Salud Masculina, IA y Células Madre en el manejo del cáncer, que se efectuará del 10 al 13 de febrero 2026 en Panamá.

