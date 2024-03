INHABILITAR A MULINO SERÍA COMO SACAR UN CONEJO DEL SOMBRERO

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debió haber rechazado de plano la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo del Tribunal Electoral (TE) que reconoció la candidatura de José Raúl Mulino para las elecciones de mayo de este año, enfatizó el abogado Silvio Guerra.

"Primero, es función privativa y exclusiva del Tribunal Electoral interpretar la Ley Electoral", explicó. "No es competencia de la Corte ni el pleno interpretar la ley electoral", sostuvo Guerra.

"La CSJ tiene reiterada jurisprudencia, fallos que dicen que tratándose de la interpretación que hizo el TE, nosotros no podemos entrar en esa competencia adscrita y adjudicada por la Constitución, de manera que el TE se pronunció y dijo que Ricardo Martinelli estaba 'inhabilitado' entre comillas, porque esa es una inhabilitación que ningún jurista cuerdo y serio se traga".

"Pero inhabilitado el candidato Martinelli viene su sucedáneo, el candidato a la vicepresidencia, y salieron a decir entonces que no podía Mulino, porque no fue electo en primarias,

"Lo que sucede es que no se esperaban el traspié de que inhabilitado Martinelli decían Mulino no va a subir la cuesta y olvidaron, soslayaron, que el panameño de a pie dijo básicamente: no me gusta lo que estoy viendo, ahora mi voto va con ese sucedáneo, que hoy es candidato a la presidencia: José Raúl Mulino".

"¿Si muere un candidato, Dios no lo permita, quién queda para candidato a la vicepresidencia?", preguntó Guerra. "El que le sigue. No vengan con estos argumentos sacados de las mangas. Aquí no estamos en una democracia del sombrero y el conejo que sale. Esto aquí no es arte de magia... esto es Derecho señores".

