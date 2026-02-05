Inicia construcción del nuevo edificio del ION

Este miércoles inició la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), en la Ciudad de la Salud, con una inversión de 72 millones.

La obra forma parte de la visión estratégica del presidente para modernizar, agilizar y humanizar los servicios de salud en el país, con la recuperación de hospitales y otras instalaciones de salud cuya construcción permaneció paralizada durante las últimas dos administraciones.

“Son trece años de promesas incumplidas; de obras impresionantes en el papel, pero nada de nada en la realidad. “En este país hubo recursos para la fiesta y el despilfarro de los recursos públicos, pero no para los pacientes con cáncer”, manifestó el presidente José Raúl Mulino durante el acto de inicio de esta construcción.

Añadió: “Así como en varios sectores del Estado, en el sector oncológico también había que poner orden, pues teníamos un Instituto Oncológico Nacional con los mejores profesionales, pero desbordado y con una atención limitada por las condiciones existentes”.

El contrato adjudicado a la empresa Riga Services, por 72 millones, tendrá un plazo de ejecución de 26 meses. Sin embargo, el mandatario solicitó a la constructora reducir el tiempo a 22 meses para inaugurar la obra en octubre del 2027.

El edificio contará con nueve niveles destinados a la atención ambulatoria y a la administración de quimioterapia, además de 92 consultorios distribuidos en más de 15 especialidades clínicas. Su superficie total será de 19,670 metros cuadrados.

Incluirá una sala de quimioterapia con 80 sillones y seis camas para tratamientos prolongados, un laboratorio clínico y molecular especializado en hematología, farmacia oncológica, banco de sangre, áreas administrativas, comedores y un edificio de estacionamientos de seis niveles con capacidad para 272 vehículos.

La obra se enmarca en el convenio entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), orientado a optimizar los servicios de la Ciudad de la Salud y elevar la calidad de atención bajo un modelo de servicios públicos de salud integrados.

El director de la CSS, Dino Mon, sostuvo que el nuevo ION responde a los objetivos del modelo de salud integrado, de “organizar mejor al Estado para que nadie tenga que esperar más de lo que la vida permite”.